La procesión del Borriquito recorre las calles de Bilbao y dará paso este lunes a la del Nazareno

Procesión del Borriquito en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tradicional procesión del Borriquito ha recorrido, pese a la amenaza de lluvia, las calles de Bilbao y dará paso este lunes a la del Nazareno, una de las cinco más importantes de la Semana Santa Bilbaína, organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

A pesar de la adversa meteorología, se ha podido celebrar esta procesión del Borriquito en el Domingo de Ramos y ha partido de la parroquia de San Vicente.

La Procesión del Borriquito, que ha partido a las doce del mediodía, ha tenido que modificar sus horarios o recorrido para adaptarse a la llegada de la Korrika a Bilbao, también prevista para este domingo.

El jefe de paso Javier González ha destacado la ilusión y ganas de la cofradía por esta procesión y ha subrayado que la pasión por la Semana Santa se está "reavivando" en Euskadi, sobre todo "en la adolescencia".

Para este lunes está prevista la procesión del Nazareno, que partirá a las 20.30 horas de la Parroquia de San Francisco de Asís (Quinta Parroquia) y está conformada por los pasos del Padre Jesús Nazareno (Federico Coullaut-Valera, 1947) y de Santa María Magdalena (Lourdes Hernández, 2007).

La tradicional Procesión del Nazareno recuperará lo que fue un "hito" en la Semana Santa Bilbaína 2018, la unión del cante flamenco y la lengua vasca. Ello fue posible gracias al cantaor bilbaíno Juanjo Navas, quien cantó con textos del poeta euskaldun Beñat Arginzoniz, autores ambos del primer disco flamenco en euskera

Las saetas se volverán a cantar en la confluencia entre Cortes y Laguna, acompañadas por las Alumnas de Castañuelas de Pilar Moreno, según han informado las Cofradías. El Obispo de Bilbao, Don Joseba Segura, presidirá la procesión y se espera que unos 800 cofrades acudan a esta cita anual.