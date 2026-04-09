La producción industrial baja un 4,5% en febrero en Euskadi, 3,2 puntos más que en el conjunto estatal

Archivo - Un operario prepara material en una empresa - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 4,5% interanual el pasado mes de febrero en Euskadi, 3,2 puntos más que la media estatal, que ha caído un 1,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en tres comunidades autónomas y cae en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en País Vasco ha caído un 3,3%, frente a una descenso del 2,2% de la media del conjunto del Estado.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la Comunidad autónoma, un 8,8% con un descenso del 5,4% en el caso de los duraderos y un 9,6% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 8%, los bienes intermedios anotaron un 1% más y los de la energía, un 13,1% menos.

CONJUNTO ESTATAL

En el conjunto estatal, la producción industrial un 1,3% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en 1,8 puntos el retroceso de enero.

Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de descensos tras la caída del 3,1% registrada en enero.

Corregidos de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo.

En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.

Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).