La producción industrial de Euskadi baja un 0,2% interanual en febrero

Archivo - Un trabajador en una empresa - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial de Euskadi en febrero de 2026 ha descendido un 0,2% con respecto a la observada el mismo mes del año anterior, en términos homogéneos de calendario laboral y, por territorios, Álava y Gipuzkoa registran descensos interanuales del 6,1% y del 0,7%, respectivamente pero Bizkaia experimenta una subida del 3,6%, según datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En relación con el mes anterior, enero de 2026, la actividad industrial de la Comunidad Autónoma Vasca ha aumentado un 0,4%, una vez corregidos los efectos estacionales oportunos.

Por destino económico de los bienes, la producción de Bienes de consumo registra una caída interanual del 3,4% en febrero de 2026 para el conjunto del sector, una disminución que se debe principalmente a la evolución de los Bienes de consumo no duradero, cuya producción se ha reducido un 4,6%, dado que la producción en Bienes de consumo duradero ha aumentado un 1,3%, ha indicado el organismo estadístico.

En los Bienes de consumo duradero se incluye, entre otros, la fabricación de muebles y aparatos domésticos, mientras que entre los Bienes de consumo no duradero están presentes las actividades de procesado y conservación de alimentos, la fabricación de productos para la limpieza e higiene, los productos farmacéuticos, así como la confección de prendas de vestir.

La producción de Bienes de Equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, muestra un aumento de un 2,7% con respecto a febrero del año anterior.

En los Bienes intermedios, donde se incluyen la metalurgia y fabricación de productos metálicos, la industria química y la fabricación de productos de caucho y plástico, la producción ha disminuido un 1,7% en términos interanuales.

La producción de Energía en febrero de 2026, en cambio, ha sido un 1,9% superior a la observada el mismo mes del año anterior. En este sector se incluyen la producción y el suministro de energía eléctrica y el refino de petróleo.

TERRITORIOS HISTÓRICOS

La evolución interanual en el mes de febrero de 2026 del Índice de producción industrial ha sido negativa en Álava y en Gipuzkoa, con descensos del 6,1% y del 0,7%, respectivamente, mientras que en Bizkaia, en cambio, la evolución ha sido positiva, con un ascenso del 3,6%.

A un nivel más desagregado, entre los sectores con más peso en la industria de Euskadi, los que han presentado un mayor descenso en la producción en el mes de febrero de 2026 en términos interanuales han sido Maquinaria y equipo, con una caída del 5,5%; Industrias alimentarias, bebida y tabaco, que cede un 2,2% y Energía eléctrica, gas y vapor, con un descenso del 2,0%.

En sentido opuesto, el sector de Material y equipo eléctrico obtiene un incremento interanual de la producción del 6,1% y Metalurgia y productos metálicos del 1,7%.