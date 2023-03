El profesor Ikerbasque Luis Liz Marzán, investido doctor honoris causa por la Universidad de Amberes

SAN SEBASTIÁN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor Ikerbasque de CIC biomaGUNE Luis Liz Marzán ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Amberes "en

reconocimiento a su experiencia en la síntesis, caracterización y aplicación de nanopartículas metálicas plasmónicas".

Según afirma la profesora de la Universidad de Amberes Sara Bals, nominadora del Liz Marzán, el profesor Ikerbasque "ha sido un pionero y un científico líder en su campo". La institución belga destaca, además, que la investigación de Liz Marzán "facilita la detección precoz de enfermedades".

La Universidad de Amberes destaca que el profesor de CIC biomaGUNE "es reconocido mundialmente como experto en la aplicación de nanopartículas coloidales para nanoplasmónica, y ha sido uno de los pioneros en la síntesis coloidal y la caracterización de nanopartículas metálicas".

Asimismo, apunta que Liz Marzán se ha especializado principalmente en "el control de la morfología de dichas nanopartículas", lo que permite "optimizar sus propiedades ópticas". Además, es conocido por "su experiencia en el autoensamblaje de nanopartículas".

Gran parte de su trabajo reciente está relacionado con las aplicaciones médicas de las nanopartículas, como la administración controlada de fármacos y la detección precoz de enfermedades. "Su investigación interdisciplinar puede tener un verdadero impacto en nuestra sociedad", destaca la universidad.

Aunque ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, éste es su primer doctorado honorífico y "su significado es un poco diferente". "Cuando me dijeron que iba a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Amberes, fue un gran honor inesperado y tardé un tiempo en darme cuenta de lo que significaba", ha afirmado Liz Marzán.

En estos 10 años, el profesor Ikerbasque de CIC biomaGUNE Liz Marzan y la profesora Bals, de la Universidad de Amberes, han publicado más de 60 trabajos conjuntos en las mejores revistas del campo, entre ellas, Science, Nature Materials, Proceedings of the National Academy of

Sciences of USA, Nature Communications, o Journal of the American Chemical Society.