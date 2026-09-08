El programa educativo de hábitos saludables de Fundación Eroski celebra su 15 años, con 2,5 millones de escolares

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Eroski celebra este curso escolar 2026-2027 el 15º aniversario de su Programa Educativo en Alimentación y Hábitos Saludables (PEAHS), una iniciativa dirigida a promover entre los escolares una alimentación equilibrada y unos hábitos de vida saludables y sostenibles que, desde su puesta en marcha en 2012, ha sumado más de 2,5 millones de participantes.

Desde Fundación Eroski han destacado que el programa se ha consolidado como una de sus principales iniciativas educativas para fomentar estilos de vida saludables desde la infancia.

Así, a lo largo de sus quince años de trayectoria, el programa ha mantenido "una elevada participación de la comunidad educativa". Cada curso llega a más de 2.500 colegios del Estado, cerca del 20% de los centros de Primaria, y registra una tasa de repetición superior al 70%.

En el curso 2025-2026 participaron 254.461 alumnos de 2.736 centros educativos, por encima de los 233.863 escolares y 2.433 colegios del curso anterior, mientras que en su primera edición, el curso 2021-2022, la participación fue de 159.442 escolares de 1.853 centros.

La iniciativa cuenta con una especial implantación en la zona norte, donde, durante el último curso, participaron 171.353 escolares de 1.895 colegios de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Baleares, lo que supone el 16% del alumnado y el 32% de los centros de Primaria de estas comunidades autónomas.

En palabras del director general de Fundación Eroski y director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, "celebrar quince años de este programa y haber llegado a más de 2,5 millones de escolares confirma el valor de la educación como herramienta para favorecer estilos de vida saludables desde edades tempranas".

Asimismo, ha expresado el deseo de la Fundación de "continuar acompañando a escolares, familias y comunidad educativa, proporcionándoles conocimientos y herramientas que les ayuden a tomar decisiones más saludables y responsables en su día a día".

El PEAHS combina contenidos y recursos didácticos con experiencias prácticas que permiten trasladar lo aprendido a situaciones cotidianas. El programa está diseñado de forma modular para adaptarse a las necesidades de docentes y centros educativos e incluye actividades en el aula, talleres en tienda y propuestas para trabajar en familia.

La iniciativa forma parte de la Escuela de Alimentación de Fundación Eroski, un espacio dirigido a escolares, familias, profesionales de la educación y de la salud y ciudadanía en general que impulsa iniciativas de información y formación en torno a la alimentación y los estilos de vida.

Sus materiales han sido desarrollados por profesionales especializados y, a lo largo de su trayectoria, la iniciativa ha contado con la colaboración de organizaciones como la Fundación Española del Corazón, UNICEF, WWF y Basque Culinary Center. Además, la Escuela de Alimentación cuenta con el asesoramiento de un Comité Científico.

Desde el inicio del programa se han celebrado 9.195 talleres presenciales en tienda, en los que han participado 213.346 escolares. Actualmente, Fundación Eroski ofrece 14 modalidades diferentes de talleres presenciales dirigidos al alumnado de Primaria.

Coincidiendo con este 15º aniversario, Fundación Eroski realizará, además, la tercera edición de su encuesta para profundizar en el conocimiento de la población infantil y generar información de valor para seguir avanzando en la promoción de su bienestar.