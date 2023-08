El proyecto Demosath prevé la instalación de otros tres aerogeneradores frente a la costa de Armintza en 2026

BILBAO 11 (EUROPA PRESS)

El proyecto Demosath, cuyo primer aerogenerador marino flotante ya está instalado frente a la Costa de Armintza, prevé la instalación de otros tres molinos marinos para 2026.

Se espera además que el ya instalado comience a verter energía a la red eléctrica el próximo mes de septiembre, según han informado este viernes responsables de la ingeniería vasca Saitec Offshore Technologies en la presentación del aerogenerador.

El complejo que compondrían estos tres aerogeneradores, denominado Geroa, podría suponer el comienzo de una instalación "a medio-largo plazo" de un gran parque comercial eólico de entre 50 y 100 aerogeneradores de estas características en la costa vasca.

No obstante, este proyecto "no está garantizado que se pueda dar", según los creadores de Demosath, debido a que, por el momento, la legislación no lo permite, pero han asegurado que "seguirán impulsándolo" si las circunstancias "lo permitan".

Además, los impulsores han explicado que la colocación del aerogenerador ha supuesto "un trabajo de ingeniería bastante potente" y constituye "un grandísimo hito a nivel de empresa y de sector". También han destacado que la galerna del pasado miércoles ha supuesto "su primer gran examen".

