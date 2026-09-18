El proyecto 'Habitar el bosque urbano' prevé 480 viviendas y equipamiento deportivo en la playa de vías de Easo-Amara

Los consejeros Denis Itxaso y Susana García Chueca con el equipo JPAM City Makers, integrado por los arquitectos Amado Martín, Jorge Perea y Samuel Llovet, en la plaza Easo de San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Habitar el bosque urbano', del equipo catalán JPAM City Makers, ha resultado seleccionado para desarrollar la transformación urbanística de la Playa de Vías de Easo-Amara, una de las principales operaciones de regeneración urbana previstas en San Sebastián. La iniciativa prevé 480 viviendas y equipamiento deportivo en este ámbito.

La propuesta, que parte de las aportaciones ciudadanas recogidas, ha obtenido la máxima valoración en los dos grandes criterios establecidos en el concurso: 33 puntos sobre 33 en integración de las demandas ciudadanas y de las necesidades institucionales, y 15 puntos sobre 15 en movilidad.

El equipo JPAM City Makers está integrado por los arquitectos Amado Martín, Jorge Perea y Samuel Llovet. La valoración técnica destaca que 'Habitar el bosque urbano' "ha sido capaz de integrar diferentes necesidades de programa, espacio público, movilidad, accesibilidad y funcionamiento urbano dentro de una misma propuesta coherente".

En el acto de presentación, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha destacado el "alcance urbano" de una actuación que permitirá transformar el espacio liberado por el soterramiento del Topo y "superar una de las principales barreras físicas que durante décadas han separado distintas partes de la ciudad".

"Tenemos ante nosotros la oportunidad de saldar deudas con un barrio central que puede aspirar a un polideportivo con piscina que presidirá la plaza Easo, en sustitución de la vieja estación del Topo", ha señalado.

Por su parte, la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha explicado que el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS) trabaja en los remates arquitectónicos y en las instalaciones de la pasante soterrada del Topo, de 4,2 kilómetros y tres estaciones soterradas, que permitirán liberar los 21.000 m2 de suelo para construir sobre ellos edificios residenciales y espacios públicos.

Asimismo, García Chueca ha señalado que las pruebas previas al inicio de las formaciones con maquinistas de Euskotren avanzan a buen ritmo para la puesta en servicio del nuevo Topo antes de Navidad.

El proyecto permitirá avanzar hacia una nueva conexión urbana entre el Ensanche romántico y Amara Nuevo, configurando un gran eje urbano sobre el espacio que hasta ahora ha estado ocupado por las vías ferroviarias.

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián han impulsado conjuntamente el concurso que permitirá ahora avanzar hacia la redacción de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El equipo ganador dispondrá de cinco meses de trabajo efectivo para redactar la modificación del PGOU: el borrador estará listo a finales de año y la propuesta completa para su tramitación en primavera.

Itxaso ha detallado que en la consulta ciudadana previa se recibieron 750 propuestas, con especial presencia de demandas relacionadas con la vivienda protegida, las zonas verdes, la sostenibilidad y la calidad de vida.

POLIDEPORTIVO

Uno de los elementos más destacados de la propuesta ganadora es la ubicación de un nuevo polideportivo público de aproximadamente 9.000 m2 en la unidad U7, ocupando el espacio actualmente vinculado a la estación del Topo. El proyecto plantea un edificio capaz de albergar diferentes actividades deportivas, incluida una piscina y tres pistas deportivas.

La propuesta de JPAM prevé 480 viviendas, con posibilidad de alcanzar hasta 525 unidades en función de la solución definitiva de los espacios comunitarios. De las 480 viviendas inicialmente planteadas, 432 serán protegidas en alquiler, el 90% del total, mientras que las 48 restantes tendrán carácter libre.

Dentro del parque protegido, se prevén 216 viviendas de protección social y 216 viviendas tasadas. La distribución residencial apuesta además por una composición diversa, con 98 viviendas de una habitación -el 20%-, 288 de dos habitaciones-el 60%- y 94 de tres habitaciones -el 20%-.

Además, la vivienda se integra dentro de una ordenación que combina usos residenciales, equipamientos y actividad en planta baja. El objetivo es que el nuevo desarrollo tenga una estructura urbana "reconocible y activa, con servicios de proximidad y espacios capaces de generar actividad durante buena parte del día, evitando que la nueva Playa de Vías se convierta exclusivamente en un ámbito residencial".

VEGETACIÓN

Otro de los principales ejes es el de convertir el nuevo desarrollo en un "bosque urbano", reforzando la presencia de la vegetación y utilizando el espacio público como infraestructura ambiental. El proyecto mantiene 539 árboles existentes e incorpora otros 382 nuevos ejemplares, hasta alcanzar un total de 933 árboles, además de reservar aproximadamente un 25% de los espacios públicos para suelos permeables.

La valoración también ha tenido en cuenta la continuidad peatonal, la accesibilidad universal, la presencia de espacios de estancia y la relación entre las plantas bajas y el espacio público. La intención es generar calles y plazas que puedan ser utilizadas de manera cotidiana y que favorezcan la vida urbana y la interacción entre los distintos usos.

Itxaso ha resaltado que el proyecto "ha sabido escuchar y convertir las aportaciones ciudadanas en una ordenación urbana concreta, sin perder de vista que estamos ante un espacio complejo en el que tienen que convivir vivienda, equipamientos, movilidad, zonas verdes y las necesidades de los distintos servicios públicos".

La propuesta sitúa al peatón y a la bicicleta como elementos prioritarios de la nueva estructura urbana. El proyecto articula distintos ejes de conexión y plantea espacios públicos continuos y accesibles, favoreciendo la relación entre la nueva ordenación y los barrios existentes.

Las tres alternativas de movilidad estudiadas permiten abordar diferentes configuraciones del tráfico y del transporte público. Una de ellas plantea una integración más intensa de los ejes Prim y Sancho el Sabio; otra concentra el protagonismo en un gran espacio verde central; y una tercera combina ambas soluciones, manteniendo un tráfico calmado y reforzando la conexión entre Autonomía, Morlans y el nuevo ámbito.

TRAMITACIÓN

Con la selección de 'Habitar el bosque urbano' se abre ahora la siguiente fase del proceso, la redacción de la modificación del PGOU necesaria para hacer posible la transformación urbanística de la Playa de Vías. El equipo ganador contará con cinco meses de trabajo efectivo desde la firma del contrato para desarrollar la propuesta.

Denis Itxaso ha señalado que la previsión es disponer del borrador de la modificación a finales de este año y contar con la propuesta completa preparada para su tramitación durante la primavera de 2027. En esa línea, ha apostado por "darle ritmo" a la misma, con el objetivo de que estas operaciones "no se eternicen" y ha mantenido la fecha de 2030 como fecha de inicio de las obras.

Finalmente, ha recordado queUna vez finalizados estos trabajos, corresponderá al Ayuntamiento de San Sebastián impulsar la tramitación urbanística municipal que permita continuar avanzando en la transformación del ámbito. Para el consejero de Vivienda, el proyecto seleccionado permite entrar ahora en "una fase decisiva".