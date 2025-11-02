El proyecto de presupuestos de Bizkaia se abre este lunes a alegaciones ciudadanas

Momento de entrega del proyecto de presupuestos de Bizkaia en las Juntas Generales para iniciar su tramitación. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos para 2026 de Bizkaia se abrirá este lunes, 3 de noviembre, y hasta el próximo día 13 a alegaciones ciudadanas, dentro del proceso de tramitación parlamentaria que culminará con la aprobación de las cuentas en un pleno de las Juntas Generales que se celebrará a finales del mes de diciembre.

La Diputación de Bizkaia aprobó el pasado viernes en Consejo de Gobierno el proyecto de presupuestos para el próximo año, que se elevan a 11.320,3 millones de euros, un 6,19% más que este año. De esa cuantía, 1.716,2 millones estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más.

En esa misma jornada, la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, hizo entrega del proyecto de norma foral de presupuestos a la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui Biteri, de manera que, con su registro en la Cámara, se inició su tramitación parlamentaria.

Tras la admisión por parte de la Mesa de Juntas Generales del proyecto normativo, los diputados forales comparecerán en las comisiones informativas, a partir del 6 de noviembre, para detallar las principales líneas de actuación y proyectos de sus respectivos departamentos, una fase que coincidirá también con el periodo de alegaciones ciudadanas.

Según han explicado las Juntas Generales, el proyecto normativo completo se expone en su 'web' y los vizcaínos podrán registrar "sus puntos de vista, sugerencias o peticiones de modificación a la norma" en un plazo de diez días no festivos, entre los días 3 y 13 de noviembre.

Posteriormente, se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los cinco grupos junteros (PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP y Elkarrekin). Una vez que se cierre el periodo de enmiendas el 1 diciembre, la Cámara procederá a su análisis y convocará un pleno, que se celebrará a mediados de diciembre, para debatir las enmiendas a la totalidad.

Las enmiendas parciales se debatirán después en la Comisión de Hacienda y Finanzas. El trámite parlamentario finalizará a finales de diciembre con un nuevo pleno, en el que se analizarán las enmiendas parciales que queden tras su paso por Comisión.

RONDA

Los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, cuentan con mayoría en las Juntas Generales para aprobar las cuentas, si bien la diputada general, Elixabete Etxanobe, anunció este viernes su intención de abrir una ronda de contactos con todas las formaciones de la oposición con "el objetivo de sumar e incorporar otras visiones que enriquezcan la norma".

Según admitió durante la presentación de los presupuestos, por su parte, no es "nada optimista" en relación a la posibilidad de repetir el acuerdo logrado en las cuentas de 2025 con EH Bildu ya que cree que la coalición soberanista está tratando de "colar", en la negociación presupuestaria, "un debate de fiscalidad que ya ha tenido lugar" -en la reciente revisión fiscal- y "en el que ellos mismos se excluyeron".