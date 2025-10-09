PSE alerta de que "desclasificar" el Puerto de Pasaia como de "interés general" afectará a su competitividad

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha alertado de que la propuesta de la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, de "desclasificar" el Puerto de Pasaia como de "interés general" tendrá "consecuencias en su competitividad económica".

A través de sus redes sociales, Asensio se ha referido a la petición realizada por la también consejera de Autogobierno, en el marco de la negociación con el Gobierno central para cumplimentar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, de "desclasificar" el Puerto de Pasaia como de "interés general" con el objetivo de asumir su gestión y propiedad.

Para el dirigente de los socialistas guipuzcoanos, esta acción "tendrá consecuencias en su competitividad económica, en la pérdida de puestos de trabajo y en las empresas de Gipuzkoa". En ese sentido, ha cuestionado "¿por qué se pone en riesgo Pasaia y no Bilbao?".