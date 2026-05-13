PSE alerta del "perjuicio" que supondrá para la renovación de la ciudad deportiva donostiarra renunciar al Mundial 2030

Archivo - La concejala de Empleo y Economía Local, Ane Oyarbide - AYUNTAMIENTO DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSE-EE de San Sebastián, Ane Oyarbide, ha advertido de que cuestionar públicamente la capacidad de la capital guipuzcoana como sede del Mundial 2030 "resta credibilidad a la candidatura, daña la imagen de la ciudad" y ha alertado del "perjuicio" que supondría renunciar porque "pone en riesgo una oportunidad estratégica para el deporte y las infraestructuras de la ciudad".

Oyarbide se ha mostrado este miércoles "preocupada" por la dimensión que ha adquirido el debate generado tras las dudas expresadas por el alcalde, Jon Insausti, sobre la designación de San Sebastián para acoger el Mundial de Fútbol 2030. "Un debate que en otras ciudades como Bilbao, también gobernada por el PNV, no se da", ha criticado.

La portavoz socialista ha alertado, además, de que lo que está en juego "no es únicamente el posicionamiento internacional de San Sebastián", sino también "la posibilidad de aprovechar una oportunidad histórica para seguir avanzando como ciudad". "Lo que está en riesgo es perder el tren del progreso. Perder la posibilidad de acoger un evento mundial que sirva de impulso económico", ha añadido.

En este sentido, la también concejala de Economía y Empleo Local ha informado de que ya ha encargado un informe a la Sociedad de Fomento de San Sebastián sobre el impacto económico que tendría para la ciudad y su entorno la celebración de este evento "para ser realmente conscientes de qué estamos hablando".

"Sin duda, este evento supondría un auténtico espaldarazo para la ciudad y para el conjunto del territorio, también en clave metropolitana", ha defendido Oyarbide, al tiempo que ha subrayado que se trata de "una decisión que va mucho más allá de acoger tres partidos de fútbol".

Por todo ello, ha recalcado que "hacer públicas sus dudas es un ejercicio de irresponsabilidad por parte del alcalde". "Tenemos muchos ojos puestos sobre nuestra candidatura y sembrar incertidumbre lo único que hace es restarle credibilidad", ha afirmado.

En ese sentido, ha apuntado que "el análisis técnico y organizativo hay que hacerlo, por supuesto, pero eso no puede traducirse en falta de confianza en nuestras propias capacidades". "Lo que se transmite así es una escasa predisposición y se deja el terreno abonado para que otras ciudades nos ganen espacio", ha señalado.

"PROYECTOS ESTRATÉGICOS"

Por su parte, el concejal de Deportes y Vida Saludabe, el también socialista Iñaki Gabarain, ha destacado que "acoger el Mundial de fútbol supondrá un empuje para proyectos estratégicos como la renovación de la Ciudad Deportiva de Anoeta y la mejora de equipamientos e instalaciones deportivas que quedarán para el futuro de la ciudadanía". "No hacerlo sería algo de lo que nos lamentaríamos", ha remarcado.

En este sentido, Gabarain ha defendido que el contexto del Mundial representa "una oportunidad inmejorable para captar recursos, modernizar infraestructuras y reforzar la apuesta de ciudad por el deporte y la vida saludable".

"Si hoy Donostia puede presumir de ser una ciudad del deporte no es fruto de la casualidad, sino de una apuesta política y estratégica sostenida durante años, y precisamente por eso debemos seguir avanzando, mejorando nuestras instalaciones y consolidando a San Sebastián como referente deportivo", ha añadido.

Asimismo, el concejal socialista ha destacado que la cita mundialista "también supondría una gran oportunidad para el deporte donostiarra y para Donostia Kirola, ya que obligaría a desarrollar nuevas herramientas de gestión, nuevos modelos de trabajo y capacidades organizativas que dejarían un conocimiento muy valioso para el futuro".

"El objetivo debe ser que el Mundial deje un legado que vaya mucho más allá del fútbol: un impulso al deporte donostiarra en su conjunto, una mejora de nuestras infraestructuras y un fortalecimiento de nuestra imagen como ciudad vinculada al deporte, la salud y la calidad de vida", ha remarcado.

Por último, Ane Oyarbide ha reclamado "claridad, ambición y confianza" ante "un asunto estratégico de ciudad". "Necesitamos defender nuestra candidatura con firmeza y creer en las capacidades que ha demostrado esta ciudad una y otra vez a lo largo de su historia", ha concluido.