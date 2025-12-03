El PSE apela al diálogo para aprobar una presupuesto "progresista" en Álava y rechaza el "modelo de crispación" del PP

La Ejecutiva Provincial del PSE-EE de Álava ha celebrado su reunión ordinaria - PSE-EE

VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha apelado al diálogo y al pacto entre partidos para aprobar unos presupuestos "progresistas", y ha lamentado que el Partido Popular pretenda "importar" al territorio "el modelo de crispación que ha impuesto en la política madrileña".

La Ejecutiva Provincial del PSE-EE de Álava, presidida por Hurtado, ha celebrado este miércoles su reunión ordinaria, centrada en la negociación de los presupuestos forales y municipales, y la preocupación por los discursos políticos "que están deteriorando el debate público en el Estado".

Los socialistas alaveses han subrayado, a través de un comunicado, que el territorio "necesita unos presupuestos pensados para la gente: cuentas útiles, realistas y enfocadas en las necesidades reales de la ciudadanía", por lo que no desean "debates vacíos ni bloqueos partidistas".

Los socialistas han reivindicado su papel de "centralidad" en la política vasca y su capacidad de "impulsar acuerdos que mejoran el bienestar de la mayoría". Hurtado ha señalado que "los buenos acuerdos solo se consiguen cuando se anteponen los intereses de la ciudadanía a las lógicas partidistas".

Desde esa convicción, el PSE ha apelado al diálogo y al pacto para sacar adelante políticas "progresistas" y "capaces de construir una Álava más justa, más igualitaria y más próspera". "El territorio avanza cuando los partidos políticos colaboran y buscan soluciones, no cuando se enrocan en posiciones de parte", han manifestado.

CRÍTICAS A AYUSO

Además, la Ejecutiva Provincial ha mostrado su preocupación ante las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que ETA estaría "preparando su asalto al País Vasco y a Navarra". El PSE-EE de Álava ha calificado estas afirmaciones de "profundamente irresponsables".

En este sentido, han recordado que "ETA ya no existe", y han advertido de que "no se puede frivolizar con el dolor vivido en este país". "La sociedad vasca ha sufrido demasiado como para tolerar que se utilice el terrorismo como arma partidista", ha afirmado el PSE.

Los socialistas alaveses han subrayado que Euskadi "ha construido un camino de convivencia sobre memoria, justicia y democracia", y que "reescribir la realidad no solo distorsiona la verdad", sino que "hiere a las víctimas y banaliza el sufrimiento colectivo".

Además, han manifestado que estas declaraciones "buscan alimentar un clima de miedo y polarización para obtener rédito político", dado que se trata de discursos "que fabrican alarmas donde no las hay, con el único objetivo de movilizar desde el miedo y la confrontación".

El PSE considera que ante la "gravedad" de estas declaraciones, "hubiese sido esperable una contestación del PP de Álava, como han hecho en Gipuzkoa". No obstante, ha lamentado que "una vez más, el PP de Álava ni está ni se le espera".

Asimismo, ha mostrado su rechazo a que Euskadi "importe el modelo de crispación que el PP ha impuesto en la política madrileña, con el único objetivo de desprestigiar al gobierno de Pedro Sánchez".

"GOBIERNO SOCIALISTA PARA RATO"

"No vamos a comprar ese modelo que solo genera ruido y que no aporta soluciones reales a los problemas de la gente", ha afirmado Hurtado, que ha añadido que "queda gobierno socialista para rato, por mucho que el PP se empeñe en concentrar a gente en Madrid".

El PSE-EE de Álava ha reivindicado una forma de hacer política "basada en hechos, en responsabilidad y en la defensa de la convivencia", no en "alarmismos infundados, discursos populistas, ni estrategias de tensión permanente".

En este sentido, ha advertido de que no permitirá "que se juegue con la memoria ni con la convivencia para arañar votos". Hurtado ha añadido que "Álava merece estabilidad, acuerdos y política útil, no ruido".