PSE-EE advierte que "no abrirá la puerta" a una reforma estatutaria "que dé pie a aspiraciones independentistas"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, durante un pleno en el Parlamento vasco, a 18 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava - Carlos González

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido que se aborde una actualización del Estatuto, pero ha advertido al PNV y a EH Bildu que "no abrirá la puerta" a una reforma estatutaria "que dé pie a sus aspiraciones independentistas", para recordar que hace dos legislaturas el acuerdo "se frustró" por el empeño de incorporar "el derecho de autodeterminación, que ya no está en la agenda de la ciudadanía vasca" ni "en las calles de Euskadi".

Andueza, durante el debate de política general en el Parlamento Vasco, ha destacado que los avances que ha habido en la Comunidad Autónoma Vasca han sido posibles "gracias a un autogobierno que ha permitido desarrollar y gestionar sus competencias". "Me niego a aceptar que tengamos en Euskadi un autogobierno erosionado o recortado, como algunos dicen. Gestionamos 97 de cada 100 euros que recaudamos, contamos con el autogobierno más desarrollado de nuestra historia", ha manifestado.

El líder de los socialistas vascos ha afirmado que su partido está cumpliendo el Estatuto y va a "completar las transferencias pendientes, pero sin partir de la idea de que esto es un tira y afloja", sino "desde la lealtad entre Gobiernos, negociando con todo el rigor necesario, especialmente en los temas más complejos".

Como ejemplo, ha puesto el traspaso de las prestaciones por desempleo acordado este miércoles. "Las transferencias que faltan llegarán, no tengo duda. Y si llegan, será por la voluntad política inequívoca del Gobierno de España de materializarlas. Los socialistas somos gente de palabra y siempre hemos sido leales con el objetivo de mejorar y cumplir con nuestro autogobierno", ha subrayado.

En todo caso, ha dicho que hay que hacerlo con "garantías jurídicas para evitar recursos", con garantías efectivas "para no tener que pedir a nadie que vuelva a hacerse cargo temporalmente de algo que no se puede asumir de momento por falta de efectivos", y con garantías económicas para que los presupuestos "respondan adecuadamente a la responsabilidad" asumida.

No obstante, ha considerado que "los problemas de la Euskadi de hoy no se resolverán solo con más transferencias". Tras apostar por actualizar el Estatuto, ha dicho que hay posibilidad de lograr "un nuevo Estatuto que recoja y cumpla todos los avances que hemos podido desarrollar en estos 46 años".