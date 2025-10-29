PSE-EE de Santurtzi pide una ordenanza municipal específica sobre el uso de patinetes eléctricos

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) ha presentado una moción, que será debatida en el pleno de este jueves, en la que se insta al equipo de gobierno a redactar una ordenanza municipal específica sobre el uso de patinetes eléctricos en el municipio, "alineada con la normativa general y autonómica vigente".

Según se explica en el texto, esta ordenanza debería recoger "de forma clara y adecuada", aspectos como zonas de circulación permitidas y prohibidas, condiciones de estacionamiento que eviten molestias y garanticen la accesibilidad universal, normas de seguridad, velocidades, y un régimen sancionador "justo y proporcionado".

También se plantea poner en marcha campañas de información y sensibilización ciudadana para fomentar un "uso responsable" de los patinetes eléctricos, y abrir un proceso participativo en el que asociaciones y colectivos vecinales, juveniles y de personas con movilidad reducida, puedan trasladar sus propuestas y preocupaciones.

En este sentido, el portavoz socialista, Juan Andrades, ha explicado que el Grupo Socialista siempre ha defendido que la "movilidad sostenible es uno de los pilares fundamentales en la construcción de un modelo de ciudad más saludable, accesible y respetuosa con el medio ambiente". "Y apostamos por caminar hacia un Santurtzi en el que se prioricen los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y, también, en nuevos vehículos de movilidad personal", ha añadido.

Según ha indicado, es evidente que elementos de transporte como son los patinetes eléctricos "han llegado para quedarse" y forman parte de esta transformación de la movilidad urbana.

A su juicio, son una alternativa "limpia, económica y eficiente" que hay que "aceptar, respetar y fomentar" como parte de la lucha contra la contaminación generada por los motores de combustión, pero este compromiso con la movilidad sostenible "no puede ni debe estar reñido con la seguridad, la convivencia y el respeto al espacio público", indica.

Ademas, considera que el crecimiento del uso de patinetes en el municipio, sin un marco normativo regulatorio "expreso y claro" está generando conflictos entre vecinos del pueblo, con circulación por aceras, aparcamiento indebido o riesgos para peatones y personas con movilidad reducida.

Por ello, cree que, como representantes de la ciudadanía, no pueden "mirar hacia otro lado y dejarlo estar". Por último, Juan Andrades ha insistido en que el futuro de la movilidad en Santurtzi pasa por un "equilibrio justo, dar cabida a todas las formas de transporte sostenible, pero bajo unos preceptos normativos claros que garanticen la convivencia y la seguridad de todos y todas".