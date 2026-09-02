PSE Gipuzkoa aboga por negociar las medidas fiscales con otros grupos pero "sin poner en riesgo" la reforma de 2025

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SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de diputada general de Gipuzkoa y diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha abogado por negociar las medidas fiscales acordadas entre PSE-EE y PNV para los tres territorios con el resto de grupos con representación en las Juntas Generales de Gipuzkoa y "sin poner en riesgo" la reforma fiscal acometida el pasado año.

En rueda de prensa para presentar Gnat Zinema, Asensio ha aplaudido que "gracias al esfuerzo negociador del PSE-EE" se ha logrado "introducir cambios sustanciales en las medidas fiscales acordadas". "Hemos puesto límites y nos alejamos del planteamiento inicial del PNV", ha afirmado.

Asensio ha señalado que se han acordado medidas que tienen que ver "con el arraigo empresarial, con el mantenimiento de la actividad productiva y empresarial, la transmisión de esas propiedades, la participación de los trabajadores en la empresa y con el mantenimiento del talento y la atracción del talento".

"Creo que hemos conducido bien en esta negociación, creo que es una negociación muy positiva y ahora lo que toca es evidentemente negociarlo con otros grupos junteros y yo creo que es una buena base", ha afirmado, para añadir que ello debe de hacerse "sin poner en riesgo ninguna de las medidas aprobadas en la reforma fiscal del 25".