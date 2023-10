PSE no cree "acertado" el reproche de Urkullu a los jueces y ve "postureo" en las reacciones a las sentencias del TSJPV

EH Bildu asegura que a los jueces les falta "sensibilidad y análisis político de lo que son las políticas lingüísticas"



BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha asegurado que el reproche del Lehendakari, Iñigo Urkullu, a los jueces por sus sentencias sobre el euskera no es "acertado" y ha advertido que se ha producido "postureo" en algunas reacciones.

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la anulación del TSJPV --tras los recursos de PP y Vox-- de varios preceptos del decreto autonómico sobre el uso del euskera en las instituciones locales que priorizaban al euskera sobre el castellano en los ayuntamientos vascos.

En este sentido, el parlamentario del PNV y presidente del ABB, José Antonio Suso, ha considerado que con sus manifestaciones de este viernes en las que acusaba a los jueces de falta de "sensibilidad" hacia el euskera, el lehendakari "asumió el sentimiento general de la mayor parte de la ciudadanía vasca".

En este contexto, el representante jeltzale ha advertido de que en los últimos años se ha avanzado "mucho" en lo relativo al impulso euskera, pero "queda mucho por avanzar".

"Hay que seguir trabajando para que se normalice el uso del euskera y falta mucho por hacer. Esto es un goteo permanente de sentencias. Creemos que hay que seguir trabajando por esa normalización e igualdad del euskera y castellano. Cuando un ayuntamiento toma una decisión determinada es porque cree que es la mejor y no daña los derechos de la ciudadanía", ha defendido.

Por último, ha lamentado la "utilización política" del euskera y ha señalado que aunque los jueces son "independientes" sus sentencias "pueden ser criticables".

Desde EH Bildu, la parlamentaria Oihana Etxebarrieta ha considerado también que, en lo que respecta al euskera, a los jueces les falta "sensibilidad y análisis político de las políticas lingüísticas".

"Creemos que estar enfrentando a una situación de judicialización del euskera es un nuevo ataque y se trata de una sentencia euskarafoba", ha criticado.

Además, ha censurado que el TSJPV haya ido más lejos que el Tribunal Constitucional, quien ya "en su momento decidió menguar la autonomía parlamentaria y municipal". "Menguar la soberanía de cada municipio a la hora de gestionar su política va en contra de la normalización del euskera y de la autonomía de los ayuntamientos. Ha sido además un tribunal auspiciado por la derecha y la ultraderecha", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSE-EE Ekain Rico ha reconocido que su formación no comparte lo afirmado por el lehendakari Urkullu y lo ha considerado "no acertado". "Me recuerda a cuando una ministra --en referencia a Irene Montero-- se empeñaba en decir que su ley estaba bien y eran jueces machistas los que la retorcían cuando el resto habíamos visto un error claro", ha añadido.

Tras mostrar un "respeto absoluto a las decisiones judiciales", Rico ha afirmado que el PSE está "con los derechos lingüísticos". "No hay un derecho de las instituciones a decidir en qué lengua se dirige a los ciudadanos. Es la ciudadanía la que tiene que ejercitar ese derecho", ha resaltado.

Además, ha considerado que las reacciones de algunos a la decisión del TSJPV, "pegándose golpes en el pecho y diciendo qué malos son los jueces, parece un poco de postureo" porque era algo que "todos sabíamos lo que iba a pasar ya que la ley nació viciada".

Desde Elkarrekin Podemos, el parlamentario David Soto ha asegurado que las argumentaciones del TSJPV contienen "referencias concretas que implican ciertas valoraciones políticas", recurriendo además a frases "poco jurídicas". "Hace valoraciones políticas que van más allá de otras sentencias, como la del TC", ha añadido.

PP

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, ha asegurado que con su recurso la formación buscó "defender los derechos de los ciudadanos y la aplicación del bilingüismo", y ha incidido en que la postura adoptada por el TSJPV supone "una victoria jurídica y social del bilinguismo y del conjunto de la ciudadanía".

"Como fundamento de nuestro recurso hemos empleado la ley vasca de normalización del uso del euskera que pretende y propone un bilingüismo cada vez más perfecto", ha argumentado.

De este modo, ha subrayado que el TSJPV ha defendido el bilingüismo mientras que ha censurado que se haya producido por parte del lehendakari "una indignación sobreactuada". "Cuando los jueces hacen su trabajo y aplican las leyes el lehendakari se indigna. Nos acusan de euskarafobia y no es cierto. Dos idiomas en pie de igualdad es lo que queremos", ha zanjado.

Por último, el representante de Cs, José Manuel Gil, ha defendido que su formación respalda "el cumplimiento estricto de la ley". También ha censurado la "reacción airada de los nacionalistas acusando a la judicatura de hacer una ofensiva judicial contar el euskera".

"No hay nada de esto. Hay solo una obsesión nacionalista de imponer el euskera por encima de todo. Al PNV le gustaría controlar la justicia a su antojo", ha finalizado.