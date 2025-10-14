PSE, PNV y EH Bildu acuerdan una subida generalizada de los impuestos del 2,5% en Vitoria-Gasteiz

La formación soberanista repite como el principal apoyo del Gobierno Etxebarria en las ordenanzas fiscales

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSE-EE, PNV y EH Bildu han acordado una subida generalizada del 2,5% para los impuestos, tasas y precios públicos en Vitoria-Gasteiz, que reedita el pacto ya alcanzado el curso anterior y permitirá la aprobación de las ordenanzas fiscales para el próximo año 2026.

Así lo han anunciado este martes en ruedas de prensa separadas, por una parte, la portavoz de EH Bildu, Rocio Vitero, y, por otra, la alcaldesa, Maider Etxebarria, y la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal.

La regidora de la capital alavesa ha celebrado que el pacto fiscal va a permitir la aprobación de las ordenanzas de Vitoria-Gasteiz un 2,5% con carácter general, incluida la tasa de basuras, dentro de "un ejercicio de responsabilidad".

"La sostenibilidad económica del Ayuntamiento necesita garantizar unos ingresos mínimos y una suficiencia financiera que dará respuesta a las necesidades de la ciudad", ha señalado, para destacar que "es el segundo año consecutivo que Vitoria tendrá ordenanzas fiscales", gracias al "talante a la negociación del Gobierno municipal".

"Demostramos que el diálogo y el consenso son la mejor herramienta para construir ciudad. Con este acuerdo, volvemos a demostrar que la política útil es posible y el dialogo entre diferentes, necesario", ha indicado, para destacar "el valor político y social de este pacto".

Por su lado, Artolazabal ha explicado que EH Bildu "era la única alternativa razonable" para un pacto que "refuerza la estabilidad institucional" y "garantiza la prestación de servicios públicos de calidad". "Es un ejercicio de responsabilidad. Un acuerdo equilibrado y razonable que antepone el interés general, por una gestión útil y seria", ha añadido.

Por último, Vitero ha resaltado que el acuerdo "mejora las bonificaciones" y descarta la subida del 5,8% que "pretendía incorporar el Gobierno municipal" en la tasa de basuras", así como el incremento del 65% en torno al Servicio de Ayuda al Domicilio (SAD).

INCREMENTO DEL 2,5%

Tal como han desgranado, el principio de acuerdo contempla una subida generalizada del 2,5% para los impuestos, tasas y precios públicos, con mejoras en el descuento del 10% en la tasa de basuras en función del número de aperturas que cada vivienda realice del contenedor marrón de recogida orgánica.

En este sentido, Rocio Vitero ha explicado que se reducen a 60 el número de aperturas del contenedor orgánico (10 menos) para las viviendas de hasta 75 m2; a 90 aperturas (10 menos) para los hogares entre 75 y 90 m2 y a 108 (12 menos) para las viviendas que superan los 90m2. Asimismo, ha señalado que se incorporan nuevas bonificaciones sociales que puedan llegar, según casos, al 50%.

En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el pacto contempla "mantener los mismos tramos que en 2025", con una actualización de los precios del 2,5%. Al respecto, Artolazabal ha anunciado que el Ayuntamiento acometerá el próximo año una ponencia fiscal para realizar una "reflexión profunda de la sostenibilidad y el modelo a futuro que revise los precios para adaptarlos a la realidad", ya que "no valen trampas al solitario".

Por su lado, "el precio de pago por hora en los parquímetros de la OTA" no subirá, ni tampoco el pago de la Ordenanza del Parking de autocaravanas. Artolazabal ha anunciado que entrarán en vigor dos tarifas nuevas, para "beneficiar el aparcamiento de personas que se acercan a la ciudad durante un periodo de tiempo más amplio del establecido por el parquímetro".

Así, habrá un nuevo periodo de ocho y cuatro horas para aparcar, así como bonos semanales y quincenales "atractivos" para utilizar el aparcamiento de la estación de autobuses.

Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se pacta una bonificación general por creación de empleo de hasta el 65% en el caso de empresas de nueva creación. Por su lado, en el caso de traslado, la mejora será de hasta el 40% y, en el caso de las pymes, se pondrán en marcha bonificaciones de hasta un 35%.

Finalmente, no habrá una nueva tasa para eventos que necesiten del despliegue de la Policía Local, algo que se trabajará a futuro, debido a su "complejidad jurídica" y el alumnado actual de la Escuela de Folklore no tendrá una subida de precios de más de 70 euros por persona, derivada de su fusión con Musika Etxea. Sobre este último punto, Artolazabal ha puntualizado que serán solo los nuevos alumnos quienes pagarán la matrícula para el curso 26/27.

IBI

En cuanto al Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), se incrementa el porcentaje a bonificar para el tramo 0, aquellas personas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, al 50% para aquellas unidades convivenciales de una a dos personas y hasta el 95% a partir de cuatro personas.

En lo que se refiere al recargo a la vivienda, se va poder justificar el uso de la misma, aportando consumos realizados en el domicilio. En concreto, quedarán excepcionadas aquellas viviendas con un consumo anual superior a 750 kilowatios hora de electricidad y 30 m3 de agua.

También se amplía el plazo para las viviendas que cambian de propiedad. En este caso, serían cuatro meses antes del devengo del impuesto (1 de enero) y los dos posteriores. En cuanto a las viviendas alquiladas, se reduce de nueve a seis meses del año anterior, la obligatoriedad de que la vivienda haya sido alquilada.

Además, se incorporan dos nuevas excepciones, tanto para las personas que, por motivos laborales, deban forzosamente trasladarse a otro municipio fuera de Araba, como para casos en los que el uso de la vivienda no sea posible por ser parte de una causa judicial pendiente.

Vitero ha destacado que su formación también ha logrado incluir ya en la normativa la excepción a aquellas viviendas que queden sujetas al canon de vivienda vacía cuando este se desarrolle, porque "todas las herramientas que favorezcan movilizar la vivienda vacía son necesarias".

VALOR DEL ACUERDO

La alcaldesa ha incidido en el "valor político y social de este pacto en tiempos en los que la confrontación a menudo ocupa titulares", ya que "demuestra que el diálogo y el consenso son la mejor herramienta para construir ciudad".

"Teníamos la obligación, como Gobierno, de buscar puntos de encuentro y superar diferencias y lo hemos conseguido", ha subrayado Etxebarria para valorar que "la política útil" y "la que pone por delante los intereses de la ciudad, es posible".

Beatriz Artolazabal también ha resaltado que "el acuerdo es fruto de la voluntad de diálogo mostrada por ambas partes". "Este es un ejemplo claro de responsabilidad y de sentido de ciudad. Hemos sabido entendernos y ceder por un interés superior al de nuestras siglas. El acuerdo demuestra que el diálogo y la voluntad de entendimiento dan resultados, cuando se actúa con responsabilidad y se antepone el bien común, la ciudad siempre sale ganando", ha manifestado.

Para Vitero se trata de "un buen acuerdo que conjuga la necesidad de generar nuevos recursos económicos para seguir desarrollando políticas públicas para la ciudadanía y tiene en cuenta el esfuerzo que ya se pidió a la ciudadanía en 2025".

La teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz ha dicho que el acuerdo no ha sido posible con Elkarrekin, ya que su propuesta para subir un 1% las ordenanzas es "claramente insuficiente para sostener los servicios municipales", así como ha rechazado también la postura "irresponsable" del PP, quien demandaba la congelación y la rebaja de algunos tributos, lo que "impide mantener unos servicios públicos con calidad".