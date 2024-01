PSE, PNV y EH Bildu modifican el calendario para tratar de acordar 'in extremis' los presupuestos municipales de 2024

El Ayuntamiento retrasa a este viernes el debate de enmiendas a las cuentas públicas



VITORIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu han acordado modificar el calendario para la tramitación de los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz para este año 2024, con el objetivo de "propiciar un acuerdo" entre las tres formaciones, para poder sacar adelante las cuentas públicas de la capital alavesa.

Así lo han decidido los tres partidos políticos, diez minutos antes de la celebración de la comisión de Hacienda en la que debían votarse las enmiendas al proyecto presupuestario que, ahora, se debatirán este próximo viernes 26 de enero, tal y como han votado EH Bildu, PSE y PNV, con la negativa del Partido Popular y Elkarrekin Vitoria.

El concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha explicado que el objetivo de retrasar dos días el debate presupuestario es para "dotar de más tiempo la realización del informe técnico preceptivo" y, ante las criticas de PP y Elkarrekin por el cambio producido a última hora, ha argumentado que "la comisión puede cambiar el calendario hasta el último momento".

Por su parte, el portavoz del PNV, Iñaki Gurtubai, ha señalado que "es muy importante que el Ayuntamiento tenga presupuestos y, por ello, la modificación del calendario lo puede propiciar, porque es bueno para Vitoria". Tras la votación, Gurtubai ha manifestado a los periodistas que "hay voluntad por ambas partes, tanto por el Gobierno municipal como por EH Bildu, de acordar los presupuestos". "A ver si se concreta", ha apostillado.

Por último, la portavoz de EH Bildu, Rocio Vitero, ha expuesto escuetamente que su formación va a votar "a favor" de la modificación del calendario, tal y como han realizado posteriormente.

"FORMA CHAPUCERA"

Por su parte, la portavoz del PP, Ainhoa Domaica, ha censurado la "forma chapucera en la que trabaja el Gobierno de Etxebarria con el apoyo de EH Bildu", ya que "hasta diez minutos antes" de la celebración de la comisión "no se ha realizado el cambio en la convocatoria". "Se podía haber acordado ayer, el cambio no se sostiene ni en el fondo ni en la forma. Es una utilización partidista de Bildu, planteando cambios a su antojo", ha recriminado.

También se ha mostrado crítica con la modificación del calendario la portavoz de Elkarrekin Vitoria, Garbiñe Ruiz, quien ha anunciado su voto contrario al mismo. "No es la primera vez que se cambia a última hora el calendario de un proyecto. Ya ocurrió con las ordenanzas fiscales", ha recordado, para censurar que "el Gobierno no viene con el trabajo realizado". "No procede ampliar plazo, para luego incumplirlo", ha zanjado Ruiz.

La modificación de última hora del calendario para aprobar las cuentas públicas municipales es para tratar de cerrar un acuerdo a tres bandas, EH Bildu, PSE y PNV, de cara a sacar adelante el proyecto presupuestario de 2024.

El Gobierno municipal (PSE-PNV) necesita del apoyo de alguno de los grupos de la oposición para aprobar las cuentas públicas al estar en minoría, al contar con 12 concejales, seis cada uno, por los siete de EH Bildu, seis del PP y dos de Elkarrekin Vitoria. Estos dos últimos partidos políticos ya han mostrado su negativa a pactar con el Gabinete de la alcaldesa, Maider Etxebarria.