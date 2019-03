PSE ve "incomprensible" que la IA no asuma que fue injusta la violencia de ETA y pide que se refleje en la ponencia

Publicado 12/03/2019 9:15:15 CET

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, cree "bastante incomprensible" que EH Bildu se niegue a reconocer que fue "injusta" la violencia de ETA, y ha pedido que este rechazo quede "claramente reflejado" en la ponencia de memoria y convivencia.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pastor ha admitido "las diferencias de criterio" que mantienen los socios del Ejecutivo vasco, socialistas y PNV, en las ponencias de autogobierno y de memoria y convivencia, y que estaban ya asumidas en el pacto de Gobierno. Por ello, consideran que el objetivo de "dar estabilidad y seguridad" al Gobierno "se está consiguiendo".

En cuanto al foro parlamentario de memoria y convivencia, ha apuntado que "el gran problema" es que hay un 'suelo ético', aprobado en 2012 por 73 de los 75 parlamentarios (de PNV, PSE-EE, PP, EA y Aralar), y ha considerado que la ponencia en esta legislatura debía "ampliar consensos" --aunque los populares decidieron no participar en ella--, pero EH Bildu se niega a reconocer el daño "injusto" causado por ETA.

Tras recordar que el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió ayer que todos "al unísino" reconocieran "que matar, asesinar, perseguir o acosar a ciudadanos de este país fue injusto y nunca debió ocurrir", ha asegurado que eso es lo que reclaman los socialistas.

"Queremos que quede claramente reflejado en la ponencia. En el presente y en la mirada hacia el futuro, creo que estamos todos básicamente de acuerdo, pero, cuando hablamos de memoria, es importante mirar al pasado, a nuestra historia reciente, y ahí hay evidencia, que es que ha habido cientos de víctimas que han sufrido el terrorismo de ETA, también de otras violencias, nosotros lo reconocemos, y es importante dejar claro que aquello no debió suceder, que aquello fue injusto", ha apuntado.

José Antonio Pastor ha recordado que "ese paso no lo ha dado todavía Bildu, y sin esa expresión y reconocimiento de lo vivido en la historia reciente, el acuerdo es muy difícil". "Veremos a ver si hay posibilidades de retomar el asunto o no, pero la posición de EH Bildu no ha variado en estos últimos meses", apuntado.

Precisamente, Sortu rechazó este lunes estar presente en el acto celebrado en San Sebastián en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo por el lema de 'Fue injusto', una frase que, en opinión de Pastor, "no tendría que hacer daño a nadie, sigue siendo imposible de admitir por Sortu". En esta línea, ha destacado que ya hace "unos cuantos años" desde el fin de la violencia de ETA, lo que es "bastante incomprensible".