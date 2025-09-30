Publicado el índice de precios de referencia de Gipuzkoa, que entrará en vigor este miércoles para topar los alquileres

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que establece el índice de precios de referencia de Gipuzkoa. La medida, que entrará en vigor el miércoles, fija un marco para limitar los precios del alquiler en las denominadas zonas tensionadas del territorio, tal y como avanzó hace escasos días la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Gracias a este nuevo índice, los municipios de San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia dispondrán de una horquilla de precios aplicable en tres supuestos concretos: a los grandes tenedores (poseedores de 5 o más inmuebles), a las viviendas que salgan al mercado del alquiler por primera vez y a aquellas que no hayan sido alquiladas en los últimos cinco años.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco han recordado que el 90% de los contratos de arrendamiento en estos municipios ya se encontraban sujetos al sistema de control mediante el IRAV (Índice de Referencia de Alquiler de Vivienda). Por tanto, este nuevo índice se aplicará únicamente al 10% restante de los contratos.

Así, han apuntado que para conocer el rango de valores de precios de alquiler de viviendas, se debe incorporar la referencia catastral o dirección completa del inmueble, añadiendo el certificado energético, la planta y el estado de conservación, lo que da como resultado una horquilla objetiva de la renta mensual que aplica a tal inmueble.

Con la publicación en el BOE de la Resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se actualizan los datos y metodología del Sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda (SERPAVI), que por primera vez incorpora datos relativos a Gipuzkoa.

De esta forma, se integran en la base de datos del sistema información de 38.044 contratos de arrendamiento de vivienda, alcanzando un total de más de 2,4 millones de datos anuales, confirmándose el crecimiento del número de viviendas en alquiler del 4,97% en el contexto de la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, han señalado desde Ministerio.