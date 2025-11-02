El Puente Colgante suspende su servicio desde este lunes hasta el día 22 para cambiar los cables de la barquilla

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puente Colgante suspenderá su servicio de trasbordo de vehículos y pasajeros desde este lunes, 3 de noviembre, hasta el próximo día 22 debido a las obras programadas para el cambio de los 18 cables que sustentan la barquilla.

"Se trata de una actuación de vital importancia para continuar ofreciendo un servicio seguro y de calidad, como hasta ahora", han explicado desde el Puente Bizkaia.

En principio, el servicio del trasbordador que une Portugalete y Getxo quedará suspendido desde el lunes 3 a las 6.00 horas y se reanudará el sábado 22 también a las 6.00 horas. No obstante, estas fechas podrían variar si se producen condiciones meteorológicas adversas.

El servicio de botes que cruza la ría ha sido informado de esta suspensión y se verá reforzado, de manera que trabajará simultáneamente con dos embarcaciones, de 6.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 horas los sábados y de 9.00 a 22.00 horas los domingos.

Asimismo, el Puente Bizkaia habilitará un servicio de minibús de domingo a viernes, que partirá a medianoche y a la una de la madrugada de Getxo y a las 0.30 horas y las 1.30 horas desde Portugalete. Para utilizar este servicio será obligatorio haber adquirido previamente el ticket en las expendedoras del Puente.