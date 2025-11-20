Los puertos vascos se mantienen abiertos pero se aconseja precaución por la nieve en Opakua, Orduña, Kurtzeta y Herrera

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red de carreteras de Euskadi se encuentra abierta al tráfico sin restricciones si bien se recomienda circular con precaución por la presencia de nieve y hielo en los puertos alaveses de Opakua, Orduña, Kurtzeta y Herrera, según los datos de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Para este jueves, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé un recrudecimiento del temporal, con precipitaciones muy abundantes en la mitad norte, acompañadas de tormenta y granizo durante la segunda mitad del día, una cota de nieve en descenso, que se podrá situar al final del día en los 500-700 metros, coincidiendo con las precipitaciones más copiosas.

Aunque ya ha comenzado a nevar en algunos puntos, sobre las 8.20 horas, se encontraban abiertos todos los puertos de Euskadi, aunque se aconseja circular con precaución, por la presencia de nieve o hielo, en los puertos alaveses de Opakua, Orduña, Kurtzeta y Herrera.