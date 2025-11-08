El queso Larruz de la quesería Muniozguren (Markina-Xemein) gana el concurso Esneki al mejor queso de Euskal Herria

SAN SEBASTIÁN 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El queso de cabra Larruz, elaborado por la quesería Muniozguren de Markina-Xemein, se ha alzado con el título de mejor queso de Euskal Herria en la cuarta edición del concurso Esneki, celebrada este sábado en Tolosa (Gipuzkoa) dentro de la Feria Especial de Quesos y Lácteos de Euskal Herria.

Según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco en un comunicado, en el certamen han participado 86 productos procedentes de 38 queserías, distribuidos en ocho categorías que incluyen quesos frescos, de pasta blanda, azules, curados de vaca, oveja y cabra, además de yogures y leche pasteurizada. Entre los ganadores de cada categoría, el jurado ha elegido al "campeón de campeones", el queso de cabra Larruz.

Los hermanos Iban y Gorka Muniozguren, responsables de la quesería ganadora, han recibido con el trofeo, el diploma y la tradicional txapela al finalizar la competición.

La feria, impulsada por el Ayuntamiento de Tolosa, Hazi y el Gobierno Vasco, ha contado con la colaboración del Basque Culinary Center, el Centro Lácteo Leartiker, EFRIFE, GIFE, la Asociación de Productores de Lácteos y Tolomendi.

El público también ha podido probar los quesos del certamen mientras el jurado realizaba sus valoraciones, ya que el frontón Beotibar ha permanecido abierto durante toda la mañana.

Paralelamente al concurso, la plaza Triángulo y el paseo San Francisco han acogido la Feria Especial de Productores y Productoras de Euskal Herria, con la participación de 24 expositores y numerosas actividades abiertas a todos los públicos, entre ellas la cata guiada Gazta Mahaia, talleres familiares y sesiones educativas en centros escolares.

Además, a lo largo de la semana se han llevado a cabo sesiones pedagógicas en los tres centros escolares de Tolosa, organizadas por representantes de la Asociación de Productores y Productoras de Lácteos, con la colaboración de elaboradores locales.

En estas actividades, el alumnado ha trabajado el conocimiento sobre el origen de la leche y los hábitos de alimentación saludable, viviendo experiencias directas relacionadas con la producción y participando en degustaciones guiadas.

El concejal de Desarrollo Económico, Empleo, Comercio, Turismo y Ferias del Ayuntamiento de Tolosa, Aitor Agirresarobe, ha destacado la consolidación de Esneki "gracias a la colaboración entre todos los agentes implicados y a la excelente acogida del público" y ha dicho ser "un espacio para poner en valor el trabajo de nuestras productoras y productores, y para reconocer la importancia del primer sector".

Por su parte, el viceconsejero de Alimentación y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, Raúl Pérez Iratxeta, ha puesto en valor la labor de las personas productoras y la relevancia del sector lácteo vasco, subrayando que "Esneki ofrece una oportunidad para fortalecer nuestra gastronomía y la ganadería tradicional, apoyando al sector y garantizando su competitividad de cara al futuro".