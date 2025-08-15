La Quincena Musical de San Sebastián acoge ciclos de música contemporánea, antigua y Quincena Andante este fin de semana

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Quincena Musical de San Sebastián celebrará durante este fin de semana los ciclos de música contemporánea, música antigua y una doble cita con la Quincena andante.

Según ha informado el festival en un comunicado, este sábado a las 20.00 horas se clausurará el ciclo de música contemporánea, con Silboberri Txistu Elkartea, en las salas polivalentes del Kursaal. El trío formado por el txistulari Aitor Amilibia, el acordeonista José Antonio Hontoria y el percusionista Santiago Pizana, dedicará la velada a la nueva música para txistu, con obras de intérpretes vascos y nacionales.

Además, durante la jornada habrá una doble cita con la Quincena Andante. El Auditorium Itsas Etxea de Hondarribia acogerá el espectáculo "Uran-Zu", de la mano del acordeonista vasco Iñaki Alberdi, acompañado por dos bailarines de Haatik Dantza Konpainia. El proyecto fusiona la música tradicional y la clásica a través del acordeón.

En la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Kanpezu, en Álava, el tenor Luken Munguira ofrecerá un recital de canto junto al pianista Aurelio Viribay, "Sorterria hizketan", que está dedicado íntegramente a compositores vascos. La entrada será libre.

Este domingo, en el marco del ciclo de música antigua en el Museo San Telmo, La Ritirata presentará un programa dedicado a la mística española, dirigido por el violonchelista Josetxu Obregón, en el que participarán también la mezzosoprano Beatriz Oleaga, Alberto Martínez (clavecín y órgano positivo) y la actriz Manuela Velasco. El concierto comenzará a las 20.30 horas.

También el domingo, en el espacio cultural Larreko en Senpere a partir de las 21.00 horas, Andra Mari Abesbatza y Orquesta ofrecerá un concierto que comenzará con la orquesta de estudiantes de la institución coral, que interpretará la popular obra "Las cuatro estaciones" de Vivaldi, con la violinista Marta Encarnación Garrido como solista.

En la segunda parte, se sumará el coro Andra Mari Abesbatza, junto a las sopranos Haizea Lorenzo y Saioa Goñi, y el contratenor Mario Hernández, para interpretar "otra obra maestra" de Vivaldi: "Gloria".