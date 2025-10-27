Los ramales de salida de la AP-8 en Lasarte-Oria y la GI-20 en San Sebastián se cierran por trabajos de asfaltado

SAN SEBASTIÁN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ramales de salida de la AP-8 en Lasarte-Oria y de la GI-20 en San Sebastián se cerrarán al tráfico este martes por la noche por trabajos de asfaltado, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

El martes por la noche, dentro de los trabajos de mantenimiento y conservación que Bidegi lleva a cabo, se van a realizar labores de asfaltado en la AP-8 a la altura de Lasarte-Oria y en la GI-20 en la capital guipuzcoana.

Con tal motivo, el ramal de la salida 24 de la AP-8 hacia Lasarte-Oria y a la A-15 en sentido Bilbao estará cerrado desde las 21.30 hasta las 04.00 horas.

Como alternativa se recomienda utilizar la salida 19 de Astigarraga-Donostia. En el caso de la GI-20 en la capital guipuzcoana, el ramal de incorporación de la GI-11 a la G-20 en sentido Bilbao permanecerá cerrado desde las 22.30 hasta las 01.00 horas.

Como alternativa, los usuarios deberán continuar por la GI-20 hasta la salida 12 de Ondarreta y en la rotonda retomar la carretera dirección Bilbao. Los trabajos se ejecutarán en horario nocturno para "minimizar las afecciones".