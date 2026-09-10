Ramiro González analiza la situación de Treviño con la Mesa para la Integración del Enclave en Álava

González se ha reunido con una representación de la Mesa por la Integración - DFA

VITORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha recibido este jueves a representantes de la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava, con quienes ha compartido propuestas y abordado los pasos necesarios "para avanzar hacia una solución que respete la voluntad de las vecinas y vecinos" de este enclave burgalés en Álava.

González ha recordado que Álava "lleva décadas defendiendo que esa voz sea escuchada", y ha reafirmado el compromiso de la Diputación Foral para de seguir trabajando con el fin de que pueda hacerse efectiva la voluntad de la ciudadanía de Treviño.

"No hay que decidir por ellos, hay que darles la oportunidad de decidir", ha señalado el máximo responsable del Ejecutivo foral a través de un comunicado.