Realizan pintadas en la txosna de la agrupación socialista de Eibar (Gipuzkoa) en las campas de Arrate

Atacan la txozna de la Agrupación Socialista de Eibar (Gipuzkoa) en las campas de Arrate - PSE GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La txosna que la agrupación socialista de Eibar (Gipuzkoa) ha instalado en las campas de Arrate, con motivo del día de la Patrona de la localidad guipuzcoana, ha sido atacada esta pasada noche. El espacio ha amanecido cubierto de pintadas en contra del Partido Socialista en las que pueden leerse "PSOE = GAL" o "Euskal Herria askatu (Euskal Herria libre)".

El PSE-EE de Gipuzkoa ha condenado "rotundamente" este ataque que, según ha señalado su secretario general, José Ignacio Asensio, "retrotrae a tiempos que algunos parecen añorar". "Un año más tenemos que salir a denunciar este tipo de ataques. Quienes recurren a ellos para intimidar y señalar están atentando contra la convivencia y los valores democráticos", ha afirmado.

El líder de los socialistas guipuzcoanos ha subrayado que este tipo de ataques "deslegitiman a quienes los cometen, pero también a quienes no los condenan de manera clara y no se desmarcan de este tipo de comportamientos vandálicos y antidemocráticos".

Para los socialistas "la libertad, la pluralidad, el respeto y la tolerancia son los pilares fundamentales de la convivencia". En este sentido, ha destacado que "en la txosna socialista de Arrate tienen cabida todas las personas, independientemente de sus ideas, porque entendemos las fiestas como un espacio de encuentro y no de exclusión".

"Le pese a quien le pese, los socialistas vamos a seguir defendiendo la libertad frente a la exclusión y la intolerancia", ha señalado Asensio, al tiempo que ha mostrado su solidaridad con la agrupación socialista de Eibar.

Además, ha animado a sus militantes a "seguir trabajando por defender la libertad y la convivencia y por unas fiestas libres de cualquier forma de intolerancia".