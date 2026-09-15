Se reaviva el incendio de Derio que obligó a desalojar dos caseríos

Archivo - El nuevo camión autobomba forestal en el parque de bomberos y bomberas de Derio - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio que había sido sofocado esta madrugada en Derio (Bizkaia) se ha reavivado y a las tres de la tarde los Bomberos seguían trabajando en el lugar para sofocar el fuego, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las ocho y media de la tarde de este pasado lunes y, alrededor de las tres y cuarto de la madrugada, se logró sofocar.

En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque ninguna persona resultó herida. Los bomberos y agentes forestales han permanecido esta noche en la zona como medida preventiva por si se reavivaba el fuego.

Sobre la una de esta tarde se recibía el aviso de que nuevamente se había reactivado el fuego en la zona, en concreto, en el alto Mantuliz hacia Lauro.

A las tres de la tarde continuaban trabajando en el lugar Bomberos y un helicóptero y se están realizando descargas de agua para sofocar definitivamente el incendio.