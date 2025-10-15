La recaudación acumulada por la Hacienda alavesa hasta septiembre crece un 9,5% hasta superar los 2.089 millones

El Gobierno foral destaca que se mantiene la tendencia al alza de los ingresos pese a la "inestabilidad" geopolítica y económica

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada por la Hacienda Foral de Álava en el mes de septiembre alcanza los 2.089,1 millones de euros, 180,6 millones de euros más (+9,5%) con respecto al mismo periodo del año anterior.

La Diputación Foral ha destacado, a través de un comunicado, que la tendencia al alza de los ingresos fiscales se mantiene pese a "la incertidumbre que rodea a la economía, la inestabilidad geopolítica y la tensión comercial generada por las políticas arancelarias de Estados Unidos".

La Hacienda alavesa ha recaudado hasta septiembre 180,6 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior, lo que ha permitido alcanzar un total de 2.089,1 millones de euros, con un incremento del 9,5% con respecto a la obtenida el año anterior.

Por impuestos directos se han recaudado 1.065,5 millones de euros y por impuestos indirectos, 827,6 millones de euros. Esto se refleja en unos incrementos del 4,8% y del 12,5%, respectivamente.

IRPF

Un mes más la positiva evolución del empleo ha incidido en que el concepto de retenciones del trabajo alcance los 836,9 millones de euros, es decir, un total de 58,6 millones de euros más que el año anterior, con un crecimiento del 7,5%.

La cuota diferencial del impuesto muestra que este año se han devuelto cuatro millones de euros más respecto a lo devuelto el año anterior. En cifras porcentuales esto significa un 4% más. En concreto, las devoluciones superan en 103,5 millones de euros lo ingresado por la cuota diferencial del impuesto.

La Diputación ha precisado que en este concepto de cuota diferencial, se ha de tener en cuenta que el cobro del segundo plazo de pago de la cuota del IRPF no tendrá lugar hasta el próximo mes de noviembre.

En su conjunto, por IRPF se han recaudado 796,7 millones de euros, es decir, un 7,5% más, debido a la recaudación adicional de 55,8 millones de euros respecto a la del año anterior.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

La recaudación acumulada en este impuesto supone en el mes de septiembre un importe de 205,8 millones de euros, lo que ha implicado una disminución de 12,6 millones de euros con respecto al año anterior, porcentualmente un 5,8%.

Los principales conceptos de los impuestos indirectos han incrementado su recaudación con respecto a la del año anterior. Así, el IVA ha presentado un crecimiento del 13,7%, mientras que los ingresos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos presentan un aumento del 7,2%.

En el IVA, La mejora en 66,3 millones de euros de la recaudación con respecto a la obtenida el pasado año ha posibilitado alcanzar un total de 551,1 millones de euros en este concepto, es decir, 13,7% superior a la recaudación del año anterior.

La cifra acumulada de recaudación por hidrocarburos alcanza los 167 millones de euros, lo que supone un ascenso en la recaudación de 11,2 millones de euros, con una subida del 7,2%.