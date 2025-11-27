El rector de la EHU pide respeto a Iglesias tras su "aspera" comparencia que "menoscaba el decoro institucional"

Archivo - El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, atiende a los medios en San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha mostrado su asombro ante la "áspera" comparecencia del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que "menoscaba el decoro institucional" que debe presidir las relaciones entre un gobierno y una universidad pública. Por ello, tras pedirle el "debido respeto", ha apelado a retomar la senda de las relaciones colaborativas y abandonar "descalificaciones personales o valoraciones sobre la competencia del equipo rectoral para gestionar la institución académica".

En un comunicado, Bengoetxea se ha referido a las declaraciones realizadas por Pérez Iglesias en sede parlamentaria donde denunció que los argumentos esgrimidos por el rector de la EHU para denunciar la "infrafinanciación" de la universidad pública están basados en "posverdades, falacias y eufemismos".

A su juicio, estas palabras "menoscaban el decoro institucional" que debe presidir las relaciones entre un gobierno y una universidad pública.

El rector considera "imprescindible" retomar la senda de las relaciones colaborativas y abandonar "descalificaciones personales o valoraciones sobre la competencia del equipo rectoral para gestionar la institución académica".

Según ha explicado, la estrategia de la EHU ha sido, en todo momento, exponer de manera "contrastada y transparente" las necesidades actuales de la institución.

Bengoetxea ha añadido que dichas necesidades se sustentan en un informe técnico de más de 500 páginas entregado al propio consejero y a su equipo en la reunión celebrada el pasado 14 de noviembre en Lakua, encuentro, según ha recordado, "concebido precisamente para encauzar las discrepancias existentes" sobre las necesidades de la universidad pública.

A su juicio, resulta "especialmente desconcertante" que, una vez encauzada la relación institucional por la vía del diálogo, se insinúe una "deslegitimación del rector y de su equipo atribuyéndoles datos incorrectos, manipulaciones o recursos retóricos propios de la posverdad".

Asimismo, ha recordado que, en su comparecencia ante el Parlamento Vasco y ante los medios de comunicación, señaló que el informe no constituye una propuesta presupuestaria, sino "un diagnóstico exhaustivo de la situación de la EHU, pensado para servir de base a las propuestas de financiación del Gobierno Vasco y para orientar el debate parlamentario".

Por lo tanto, ha indicado que se trata, por tanto, de un documento "sólido y adecuado" para abordar "de manera constructiva" las necesidades de la institución, "naturalmente abierto al contraste, a la crítica informada y a propuestas de mejora".

Asimismo, ha señalado que la comparecencia del consejero Pérez Iglesias ha coincidido, además, con el aniversario de las elecciones rectorales, en las que la candidatura Denon Artean, encabezada por Bengoetxea, obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario de la comunidad universitaria.

Según ha subrayado, aquel programa electoral ya anticipaba los ejes del diagnóstico de necesidades presentado este otoño y que está siendo "contrastado y debatido con la propia comunidad universitaria", la misma que apoyó de manera rotunda la candidatura Denon Artean en las últimas elecciones (64% del voto ponderado y 70% del voto absoluto).

Bengoetxea ha asegurado que la EHU respeta y agradece toda crítica fundamentada al contenido del informe o a la metodología empleada, siempre que "se base en datos verificables y en objeciones técnicas detalladas". Sin embargo, considera "infructuoso" cuestionar la sinceridad y el compromiso de quienes representan democráticamente a la universidad pública vasca.

Por ello el equipo rectoral de la Universidad del País Vasco (EHU) solicita al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación el "debido respeto" hacia la comunidad universitaria, hacia la propia institución pública y hacia sus representantes y se muestra dispuesto a centrar todos sus esfuerzos en el servicio público universitario de calidad, que "obliga a colaborar estrecha y lealmente a la EHU y al Gobierno Vasco".