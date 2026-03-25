La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha presidido este miércoles una reunión de esta red - EMAKUNDE

VITORIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red Begira de Emakunde actualizará el código deontológico para una comunicación y una publicidad no sexistas para adaptarlo a las nuevas formas y canales de información.

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha presidido este miércoles una reunión de esta red, que funciona como una comisión consultiva, adscrita al Instituto Vasco de la Mujer. Begira se dedica al asesoramiento y análisis para eliminar todo tipo de discriminación por razón del sexo en los ámbitos de la publicidad y la comunicación, según ha explicado Emakunde en un comunicado.

En el encuentro mantenido este miércoles se han establecido las líneas de trabajo para este año, entre las que se encuentra la actualización del código deontológico para una comunicación y publicidad no sexistas, una herramienta elaborada en 2016 junto con los propios medios y agencias para eliminar el sexismo tanto en la publicidad como en la comunicación.

Emakunde ha constatado que las nuevas formas de comunicación a través de los canales digitales y los medios emergentes surgidos en los últimos años requieren una adaptación de estos códigos firmados hace una década.

Desde entonces, más de medio centenar de medios de comunicación y agencias de publicidad del País Vasco se han adherido a este código de autorregulación que recoge compromisos en materia de igualdad de mujeres y hombres, violencia contra las mujeres, no discriminación, visibilidad de las mujeres, diversidad y eliminación de estereotipos.