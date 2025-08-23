Regresa el helicóptero antiincendios contratado por el Gobierno Vasco tras 10 días de colaboración en Castilla y León

El helicóptero antiincendios contratado por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones vascas. - IREKIA

BILBAO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero antiincendios contratado por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones vascas ha vuelto a Nanclares de Oca tras casi 10 días de colaboración en la extinción de los incendios del norte de Castilla y León.

Según ha recordado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el helicóptero partió hacia la zona de los Picos de Europa y la montaña palentina el pasado día 15 y desde entonces ha estado colaborando en la extinción de los incendios activos de la zona.

Tras finalizar los trabajos encomendados el helicóptero vuelve a Nanclares de Oca (Álav), donde suele estar en la temporada de verano, ha detallado el Departamento.

Euskadi respondió "inmediatamente", ha expresado el Ejecutivo vasco, a la solicitud de ayuda de Castilla y León y "ha colaborado activamente" en la extinción de los incendios declarados en la zona.

La primera ayuda llegó con el helicóptero antiincendios y unos días después, tras otra solicitud de ayuda, Euskadi envió medios humanos y materiales.

En total acudieron más de 71 efectivos entre bomberos de las tres diputaciones forales y del Ayuntamiento de Bilbao, personal del Servicio de Montes y de Basalan de la Diputación Foral de Bizkaia.