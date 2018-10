Rementeria dice que Bizkaia "aprovechará y disfrutará" la oportunidad "enorme" que dan The World's 50 Best Restaurants

Publicado 18/06/2018 13:35:45 CET

Comienza el programa oficial en el Guggenheim Bilbao con el arte y la gastronomía como protagonistas en el evento Food meets Art

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha afirmado durante el acto de inauguración del programa oficial de The World's 50 Best Restaurants celebrado en el Museo Guggenheim Bilbao que este evento supone una oportunidad "enorme" que Bizkaia "va a aprovechar y disfrutar".

El Palacio Euskalduna acogerá este martes la gala de The World's 50 Best Restaurants, los "Oscars de la gastronomía" y evento gastronómico más prestigioso del mundo en el que se elige a los mejores restaurantes del mundo.

Rementeria ha manifestado que "como vizcaíno, me siento orgulloso de que The 50 Best Restaurants Awards celebre aquí su gala anual, de que entre todos los lugares del mundo haya elegido Bizkaia. Eso ha pasado porque hemos querido que pase, y es que hay mucho trabajo detrás de este momento y muchas personas que han creído y se han volcado para que esto tan grande ocurra".

"Es una oportunidad enorme para Bizkaia que vamos a aprovechar y a disfrutar", ha añadido el diputado general vizcaíno, que ha tomado parte en el arranque de la programación oficial de este evento junto a los chefs Eneko Atxa y Ana Ros y el director del grupo editorial británico William Reed Business Media, que elabora la lista, Charles Reed.

El diputado general ha agradecido a Charles Reed y todo el equipo de The World's 50 Best Restaurants la "confianza" depositada en Bizkaia para organizar un evento que solo se ha celebrado lejos de Londres en dos ocasiones (en Nueva York y en Melbourne) y ha dado la bienvenida a críticos gastronómicos, influencers y chefs de todo el mundo a los que ha presentado la Bahía de Bizkaia como "un lugar privilegiado, un encuentro único en el mundo entre el mar y la tierra, y un regalo que cuidamos y, por supuesto, compartimos".

"Quiero que sepáis dos cosas de los vascos: una, que somos gente de palabra, que cumplimos lo que decimos; y dos, que nuestra gran ilusión es que la gente que nos visita se sienta como en su casa. Y en la casa de un vasco, la cocina es el corazón", ha manifestado.

Rementeria ha subrayado que a los vascos les "apasiona" la "cocina, cocinar y comer", y que todo ello forma parte "de nuestra identidad, tradición y cultura". "Somos the culinary nation, el hogar de la gastronomía; nos apasiona la gastronomía, pero nos ilusiona compartirla", ha enfatizado.

Por su parte, el chef Eneko Atxa ha resaltado que es un "honor" reunir a tanta gente relacionada con la gastronomía en Bizkaia, y se ha alegrado de que estos días el "foco" del mundo culinario se ponga sobre Euskadi.

Atxa, cuyo restaurante Azurmendi forma parte del listado de estos premios, ha reconocido no sentirse "nervioso" ante este hecho, y ha asegurado que lo "importante", tanto para él como para todo el territorio, es que tantas personas relacionadas con la gastronomía vengan "de una tacada".

Por eso, ha solicitado tratarles "lo mejor posible" y que se lleven una sensación de "cómo somos y hacemos las cosas" para que cuando regresen a sus casas "escriban de lo que han visto y ello sea un polo atrayente" de posibles turistas.

Finalmente, ha destacado que este evento puede influir positivamente en otros sectores, además del gastronómico, como el del transporte público o el comercio, "lo cual es muy enriquecedor para nosotros".

FOOD MEETS ART

Como aperitivo a la gala de este martes, ha comenzado el programa oficial en el Guggenheim Bilbao con el arte y la gastronomía como protagonistas en un evento creado 'ad hoc' por The World's 50 Best Restaurants para celebrarse en este Museo: Food meets Art.

Así, los chefs Massimo Bottura y Alain Passard disertarán sobre la relación entre lo culinario y el arte junto a la artista lusa Joana Vasconcelos, y el arquitecto italiano Giulio Cappellini.

Mientras, esta noche será el momento del Chef's Feast o banquete de los chefs, una celebración que tendrá lugar en el valle de Atxondo para "deleitar" a los chefs con la gastronomía vasca y los mejores productos de Bizkaia y Euskadi.