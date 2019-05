Rementeria (PNV) impulsará una red civil de voluntariado que una a "quien quiere ayudar y a quien necesita ayuda"

Publicado 10/05/2019 11:59:54 CET

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Bizkaia y candidato a la reelección por el PNV, Unai Rementeria, ha anunciado que impulsará una red civil de voluntariado en el Territorio que, bajo la denominación 'Bizkaia gara', sirva como "punto de encuentro entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan ayuda".

En un acto de campaña celebrado en el barrio bilbaíno de Santutxu, Rementeria ha estado acompañado, entre otros, de la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, la presidenta de Juntas, Ana Otadui, y de diputados forales como Imanol Pradales, Ibone Bengoetxea e Isabel Sánchez Robles.

Tras afirmar que tanto la Diputación como el PNV ponen "a las personas en el centro de todo", Rementeria ha presentado un proyecto hecho "a medida de la sociedad" que busca que "personas con tiempo y ganas puedan ayudar y sumar", respondiendo así a una "inquietud social".

Según ha dado a conocer, en la próxima legislatura organizará "una red civil de voluntarios" que, bajo el nombre de 'Bizkaia gara', estará conformada por personas que quieren "arrimar el hombro" para conformar así "un punto de encuentro entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan ayuda".

"Se suma a lo que ya hay, no quiere restar ni dividir. No va a quitar el trabajo a nadie y no va a generar un trabajo encubierto. El voluntariado nunca es trabajo, pero va a ayudar a quien lo necesita", ha defendido.

SERVICIOS

Entre los servicios a ofrecer, Rementeria ha considerado que es algo a concretar "entre todos, paso a paso", pero ha incidido en que hay "muchos ámbitos posibles": "Acompañar a personas mayores a la biblioteca, ayudarles a hacer las compras, pasear a los perros de la perrera, ayudar a los visitantes, revisar nuestros pueblos y proponer mejoras, acompañar a enfermos o personas que viven solas...", ha detallado.

A su juicio, una red de este estilo servirá para "conectar voluntades" e impulsar una Bizkaia "más humana, social y unida". "Es un proyecto adecuado a nuestra sociedad. Vamos a hacerlo bien con la preparación necesaria, con la confidencialidad obligada y la supervisión y el control que exige algo así", ha finalizado.