Representantes de PNV y EH Bildu de 180 municipios se unen en Bergara para reclamar plena soberanía y derecho a decidir

Acto conjunto de PNV y EH Bildu en Bergara (Gipuzkoa) - UNANUE/EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi 200 representantes municipales de PNV y EH Bildu se han unido este domingo en un acto en Bergara (Gipuzkoa) para reclamar plena soberanía y el derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro y han reivindicado, con motivo del aniversario de la abolición de los fueros y del Movimiento de Alcaldes, como una "necesidad" el reconocimiento de la nación vasca.

Bergara ha acogido este sábado un acto con motivo del 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes y del 150 aniversario de la abolición de los Fueros de 1876, con la intervención del alcalde del municipio, Gorka Artola, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, como instituciones organizadoras de esta jornada.

Representantes de las instituciones públicas vascas y alcaldes, y ediles de 180 municipios se han sumado a este acto político-institucional, en el que, a través de la bandera y los símbolos locales, la palabra, la danza y la música, han reivindicado los derechos históricos de los territorios vascos y se han comprometido a "seguir proyectando los ámbitos de soberanía al presente y al futuro".

Con motivo de este acto, ambos partidos hicieron pública esta misma semana la 'Declaración de Bergara', en la que reivindican "la nación vasca" y su derecho a decidir "libre y democráticamente su futuro", sin "ser sometida, una y otra vez, a límites jurídicos, interpretaciones políticas o razones de Estado".

El acto, con el que han renovado la memoria de la abolición de los fueros y del Movimiento de Alcaldes, se ha celebrado en el parque de Usondo, a donde han ido llegando cargos de PNV y EH Bildu, entre ellos, por parte de la formación jeltzale, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el de San Sebastián, Jon Insausti, la presidenta del GBB, Maria Eugenia Arrizabalaga, el presidente del NBB Unai Hualde; el parlamentario Markel Olano, la consejera de Gobernanza, Administración digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, así como las diputadas de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

Por parte de EH Bildu, han asistido, entre otros, el secretario general, Arnaldo Otegi o el portavoz en el Parlamento, Pello Otxandiano.

Los representantes municipales y de otras instituciones se han dado cita en la plaza San Martín y han llevado a cabo un desfile hasta confluir en el Parque Usondo, donde también estaban cinco exalcaldes que formaron parte del Movimiento de Alcaldes, que han recibido un homenaje.

En el transcurso del acto, ha intervenido la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que ha recordado que se cumplen 150 años desde la "injusta" abolición de los fueros.

"La memoria de los fueros nos confirma que somos ramas surgidas del mismo tronco. Que somos una nación. Que compartimos un mismo corazón jurídico y político para garantizar las libertades ciudadanas y organizar la vida comunitaria", ha añadido.

Mendoza ha indicado que esa pérdida de los fueros y el Movimiento de Alcaldes surgido al final de la dictadura franquista supone reafirmar el compromiso de "seguir construyendo y defendiendo la casa común de la ciudadanía vasca". La diputada ha reconocido la contribución de ese movimiento de los alcaldes que, "sumando sus voces", construyeron "un sólido eslabón" en favor de los derechos del pueblo.

En ese sentido, ha expresado su determinación de seguir trabajando "con ahínco, para sacar adelante al pueblo vasco". "Coincidiendo con el recuerdo de la injusticia que sufrió nuestro pueblo con la abolición de los fueros, queremos reivindicar que nos corresponde a los territorios vascos el derecho a gobernarnos, así como el derecho a renovar y desarrollar permanentemente ese autogobierno", ha indicado.

Mendoza ha querido recordar las palabras del exlehendakari Juan José Ibarretxe en las que decía "el futuro nos pertenece y lo escribiremos nosotros y nosotras, pactando con los demás, pero lo escribiremos de nuestro propio puño y letra", así como las del exlehendakari José Antonio Aguirre, cuando al amparo del Árbol de Gernika, dijo: "Nuestros padres al defender lo que era suyo defendían los fueros del derecho, la integridad de la justicia y su honor como pueblo".

ACTUALIZAR LOS DERECHOS HISTÓRICOS

Eider Mendoza ha defendido ampliar el autogobierno ante los desafíos del futuro y la necesidad de seguir "actualizando estos derechos históricos". "Un compromiso compartido para seguir proyectando los espacios de soberanía al presente y al futuro", ha indicado.

La diputada general de Gipuzkoa, que ha reivindicado el euskera como lengua propia, también ha manifestado que la ciudadanía vasca que "forma parte de la nación vasca tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político".

En este sentido, ha defendido la necesidad de dar "nuevos pasos" hacia la "plena soberanía" y, para ello, ha asegurado que "deben actualizarse" los derechos históricos y el autogobierno, adecuándolos a las necesidades democráticas, sociales e institucionales actuales".

Mendoza ha manifestado que las instituciones vascas y su autogobierno está construido sobre los derechos históricos, que son fruto de "una historia común, de la determinación del pueblo vasco de gobernarse a sí mismo".

ARTOLA

Posteriormente, ha tomado la palabra el alcalde de Bergara, Gorka Artola, de EH Bildu, que ha señalado que, aunque los representantes presentes en Bergara vienen de "diferentes colores políticos", comparten su deseo de que sus pueblos "avancen y se preparen para el futuro".

"Los que hoy nos hemos reunido aquí tenemos el compromiso de seguir trabajando para que en el futuro se siga siendo un pueblo libre de ciudadanos libres", ha dicho Artola, que también ha citado a José Antonio Agirre como "referente histórico" del autogobierno vasco y de las libertades democráticas.

Tras destacar que la cultura democrática arraigada en los ayuntamientos y en las Juntas era la de los fueros, la que "daba forma a la identidad política de los territorios", ha asegurado que "el autogobierno no es un fin en sí mismo, es un instrumento al servicio del bienestar y la libertad de los ciudadanos".

Según ha subrayado, tanto la abolición foral como el Movimiento de Alcaldes se refieren al autogobierno, al valor de las instituciones propias y al derecho de una comunidad "a organizar su futuro" y ha recordado que los alcaldes que se reunieron hace medio siglo en Bergara "también dijeron claramente que "Euskal Herria tenía derecho a decidir su identidad, su historia y su futuro".

"Como entonces, hoy también, nos enfrentamos a nuevos retos. Para ello, la voz de la ciudadanía vasca debe tener su lugar, debemos ser dueños de la palabra y la decisión. Euskal Herria necesita un mayor autogobierno y soberanía para organizar su futuro de acuerdo con la voluntad democrática de la ciudadanía", ha añadido.

Artola ha manifestado que, a pesar de la abolición foral, los estados español y francés "no disolvieron Euskal Herria" y todavía se habla "en euskera y se vive en euskera". "Porque nuestra lengua y nuestro pueblo siguen vivos. Las palabras de los alcaldes de 1976 han superado el paso del tiempo. Porque el reconocimiento de nuestra nación no es un asunto del pasado; es una necesidad democrática de hoy y una llave para el futuro", ha remarcado.

El alcalde de Bergara ha recordado el compromiso con la "memoria de Euskal Herria" con el desarrollo de autogobierno y con que la condición de nación "sea reconocida". "Nuestro compromiso es a favor de Euskal Herria, donde la ciudadanía vasca pueda decidir libremente sobre el futuro. Queremos llevar al futuro el deseo de libertad que viene del pasado y que el espíritu de autogobierno que expresaron los fueros se adapte a los tiempos actuales y se refleje en los instrumentos políticos que necesitamos como nación", ha concluido.