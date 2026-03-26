Rescatado un menor de 13 años tras caer a un pozo en Lemoa

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 13 años ha tenido que ser rescatado este jueves por los servicios de emergencia tras caer a un pozo, de unos 10 metros de profundidad, en la localidad vizcaína de Lemoa, según han confirmado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se ha producido sobre las seis de esta tarde en el barrio de Lemorieta de Lemoa, donde el chico se encontraba con un grupo de personas, que han alertado de lo que había sucedido. Tras recibir el aviso, se han desplazado a la zona efectivos de la Ertzaintza, Policía Local, bomberos y sanitarios.

El menor, de 13 años, ha sido rescatado del pozo, de unos 10 metros de profundidad, y posteriormente ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Cruces, en estado consciente.