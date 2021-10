Las residencias alavesas se mantienen sin positivos entre sus usuarios

VITORIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha informado este martes de que, por cuarta semana consecutiva, no se han registrado positivos entre los usuarios de las residencias alavesas, a pesar de que la incidencia de la covid-19 está subiendo en Euskadi con el fin de las restricciones sanitarias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha informado de que no ha cambiado la situación en los centros residenciales, lo que es "un motivo de alegría y tranquilidad para todos".

"Por cuarta semana consecutiva no hay novedades en nuestras residencias. Esa es la mejor noticia que podemos dar. No hay positivos en las residencias alavesas, no hay ningún brote, la situación sigue tranquila y está normalizada", ha añadido.

Finalmente, ha recordado que en estos centros se ha recuperado la normalidad en lo que se refiere a las visitas y paseos, y en definitiva, en las relaciones sociales de las personas que viven en las residencias.