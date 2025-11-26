Los restaurantes vizcaínos Bakea, Islares y La Revelía y el guipuzcoano Itzuli se estrenan con una estrella Michelin

Restaurante Islares en Bilbao con una estrella Michelin - EUROPA PRESS

Euskadi mantiene a sus restaurantes con dos y tres estrellas incluidos en la Guía Michelin

MÁLAGA/BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los restaurantes vizcaínos Bakea, Islares y La Revelía, y el guipuzcoano Itzuli han logrado una estrella Michelin en la gala celebrada esta pasada noche en Andalucía.

Por su parte, todos los restaurante vascos con dos y tres estrellas Michelin han mantenido sus galardones y no hay nuevas incorporaciones de locales de Euskadi en estas dos categorías.

La Guía Michelin España & Andorra 2026 ha dado a conocer este pasado martes a sus restaurantes 'estelares' durante una gala de presentación celebrada en Málaga.

En total, la selección de restaurantes de la Guía Michelin España & Andorra 2026 reúne a 307 restaurantes con estrellas, de los que 16 ostentan tres estrellas, 37 tienen dos estrellas (cinco de los cuales se estrenan con esta distinción) y 254 con una Estrella (25 de ellos novedades).

La selección de la Guía Michelin España & Andorra 2026 contempla a los mismos 16 restaurantes que en la guía 2025 ya ostentan tres estrellas, es decir, ABaC (Barcelona); Akelarre (San Sebastián); Aponiente (Puerto de Santa María, Cádiz); Arzak (San Sebastián); Atrio (Cáceres); Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia); Casa Marcial (Arriondas, Asturias); Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria); Cocina Hermanos Torres (Barcelona); Disfrutar (Barcelona); DiverXo (Madrid); El Celler de Can Roca (Girona); Martín Berasategui (Barcelona); Lasarte (Lasarte, Gipuzkoa); Noor (Córdoba); y Quique Dacosta (Dénia Alicante).

Por lo tanto, en Euskadi sigue manteniendo sus tres estrellas los citados cuatro establecimientos -Azurmendi, Martín Berasategui, Akelarre y Arzak-.

DOS ESTRELLAS

Por su parte, la comunidad autónoma de Cataluña ha sido la más laureada en la categoría de dos estrellas al posicionar a cuatro de los cinco restaurantes nuevos que han logrado esta distinción.

Con el reconocimiento de cinco restaurantes más en la distinción con dos estrellas, están tres en Barcelona (Aleia, Enigma y Mont Bar), otro en localidad leridana de Bellvís (La Boscana) y el último en Madrid (Ramón Freixa Atelier),

Por su parte, Euskadi conserva sus dos restaurantes con dos estrellas, el Amelia by Paulo Airaudo en San Sebastián y el Mugaritz en Errentería (Gipuzkoa).

UN TOTAL DE 25 RESTAURANTES SE LLEVAN SU PRIMERA ESTRELLA

Por otra parte, un total de 25 restaurantes se han llevado su primera estrella Michelin, entre ellos cuatro vascos, Islares en Bilbao, Itzuli en San Sebastián, La Revelía en Amorebieta (Bizkaia) y Bakea en Mungia (Bizkaia). En total, Euskadi tiene en esta categoría de una estrella 20 restaurantes tras estas cuatro incorporaciones.

El resto de establecimientos que han logrado en esta gala una estrella son Ancestral en Pozuelo de Alarcón; Mare en Cádiz; Faralá en Granada; Haydée by Víctor Suárez en Adeje; El Taller Seve Diaz en Puerto de la Cruz (Tenerife); Barahonda en Yecla (Región de Murcia), Pico Velasco en Carasa (Cantabria); o Palodú en Málaga.

También figuran como Kamikaze y SCAPAR en Barcelona; EMi y Èter en Madrid; Regueiro en Tox (Asturias); Rubén Miralles en Vinaròs (Castellón); ReComiendo en Códoba; Ochando en Los Rosales, Simposio en San Antonio de Bernagéber; Vértigo en Sober y Casa Rubén en Tella.