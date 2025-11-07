Retenciones de 6 kilómetros en el Corredor del Txorierri por un choque entre dos camiones y dos turismos

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autovía BI-30 (Corredor del Txorierri) presenta a las cinco y veinte de la tarde retenciones de 6 kilómetros de longitud por el choque entre dos camiones y dos turismos ocurrido a la altura de Sondika, en sentido Cruces, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El choque ha provocado el corte de todos los carriles de la BI-30, en sentido Cruces, y se ha habilitado un carril de aceleración para dar paso a los vehículos atascados. las retenciones han llegado a alcanzar los 7 kilómetros, afectando a la BI-631 (cuesta de Santo Domingo), y la BI-737 (carretera vieja).