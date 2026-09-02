Retirada al norte de Punta Alkarle, en Jaizkibel, una red de pesca abandonada de 450 metros cuadrados

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SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha retirado el pasado viernes, en colaboración con Salvamento Marítimo, una red de pesca abandonada de unos 450 metros cuadrados al norte de Punta Alkarle, en el monte Jaizkibel.

Según ha informado la Guardia Civil de Gipuzkoa la actuación permitió recuperar unos 150 metros de cabullería y tres paños de red, cerca de 450 metros cuadrados, "muy deteriorados por el desgaste con el fondo marino".

Las mismas fuentes han indicado que "cada año se pierden en los océanos aparejos suficientes para envolver la Tierra hasta 18 veces" y han apelado a la "tenacidad, constancia y compromiso" para proteger el mar.