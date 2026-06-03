Retirada de la vía la furgoneta en la que viajaban los cinco policías muertos en accidente en Elgoibar

Trabajos en el lugar del accidente, en Elgoibar
Trabajos en el lugar del accidente, en Elgoibar - Europa Press
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 18:43
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SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La furgoneta en la que viajaban los cinco policías forales de Navarra que han fallecido este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, en Elgoibar, ha sido retirada de la vía.

Por su parte, el camión cisterna también implicado en el trágico siniestro ha sido levantado y los operarios se encuentran trabajando en su retirada. Además, se han iniciado las labores de limpieza, según ha informado Bidegi.

La situación a las 18.30 horas de este miércoles es que la AP-8 en sentido Behobia continúa con un carril abierto en el que se da paso alternativo a los vehículos que circulan desde AP-1 y AP-8. En sentido Bilbao está abierto enlace con AP-1, mientras que la AP-8 permanece cerrada a partir del enlace de Maltzaga.

En cuanto al tráfico, en sentido Bilbao es denso en el punto kilométrico 69, en torno al enlace con AP-1 y en sentido Behobia hay retención entre los puntos 69 y 70. En la AP-1 sentido Eibar-AP-8 el tráfico también es denso en el enlace con la AP-8 sentido Behobia.

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