Retirada de la vía la furgoneta en la que viajaban los cinco policías muertos en accidente en Elgoibar

Trabajos en el lugar del accidente, en Elgoibar - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La furgoneta en la que viajaban los cinco policías forales de Navarra que han fallecido este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, en Elgoibar, ha sido retirada de la vía.

Por su parte, el camión cisterna también implicado en el trágico siniestro ha sido levantado y los operarios se encuentran trabajando en su retirada. Además, se han iniciado las labores de limpieza, según ha informado Bidegi.

La situación a las 18.30 horas de este miércoles es que la AP-8 en sentido Behobia continúa con un carril abierto en el que se da paso alternativo a los vehículos que circulan desde AP-1 y AP-8. En sentido Bilbao está abierto enlace con AP-1, mientras que la AP-8 permanece cerrada a partir del enlace de Maltzaga.

En cuanto al tráfico, en sentido Bilbao es denso en el punto kilométrico 69, en torno al enlace con AP-1 y en sentido Behobia hay retención entre los puntos 69 y 70. En la AP-1 sentido Eibar-AP-8 el tráfico también es denso en el enlace con la AP-8 sentido Behobia.