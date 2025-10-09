La Romería de la Virgen de Begoña provocará este viernes y el sábado afecciones al tráfico en Bilbao

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Romería de la Virgen de Begoña provocará este viernes y el sábado varias afecciones al tráfico en Bilbao, que comenzarán mañana con el corte de tráfico en la calle Virgen de Begoña (de 20.00 a 20.45 horas), y el corte del acceso peatonal en la Plaza S.S. Juan XXIII durante la traca de los fuegos artificiales a las 22.00 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, habrá reserva estacionamiento hasta el día 13 en el lateral de la Basílica y en la calle Virgen de Begoña, a la altura del número 45. Se traslada temporalmente la parada de taxis, frente al lateral de la Basílica.

El sábado, día 11, habrá reserva estacionamiento en el Parking de la Basílica de Begoña y en la calle Elizalde, a la altura de la residencia de los Venerables Sacerdotes.

Las afecciones a la circulación serán, en función de la afluencia de público, en el acceso desde avenida Zumalacarregui a la calle Virgen de Begoña. El tráfico en la calle Elizalde, a la altura de la basílica, y los garajes afectados realizarán el acceso-salida por la travesía Párroco Ugaz, mientras el acceso a la clínica Virgen Blanca, solo Urgencias, se realizará por Calle Masustegi. Habrá corte de tráfico en rotonda de San Isidro de acceso al área de la Basílica.