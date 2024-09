La rotura de una tubería de gas en una obra en Bermeo obliga a los vecinos a recluirse en sus casas durante 40 minutos

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería de gas en una obra en Bermeo ha obligado a los vecinos de la calle Ander Deuna de la localidad vizcaína a recluirse en sus casas durante 40 minutos, hasta solucionarse el percance.

Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el suceso ha ocurrido a las 9.50 horas, mientras se realizaban unos trabajos en la calle Ander Deuna.

Alguna maquinaria ha ocasionado la rotura de una tubería de gas, por lo que ha sido preciso dar aviso a los vecinos para que permanececieran en sus domicilios y cerraran puertas y ventanas hasta cortar el suministro.

A las 10.30 horas, el escape ha quedado controlado, y todavía a las 11.15 horas los bomberos efectuaban algunas medivciones en viviendas de la zona, por si pudieran haberse visto afectadas.

Las noticias de las once, Gunón, controlada en vermeo la fuga de gas originada tras la rotura de una avería en un domicilio de la calle Anderdeuna. No hay heridos, pero el Departamento de Seguridad pide a los vecinos y vecinas que mantengan cerradas puertas y ventanas y no se acerquen a ellas. Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar. Escuchamos a Xavier Ortuz.

