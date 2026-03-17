Ruper Ordorika ofrece este sábado junto a su banda un concierto en el Arriaga de Bilbao dentro de Loraldia Festibala

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BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El músico euskaldun Ruper Ordorika (Oñati, 1956) ofrece este sábado en el Teatro Arriaga de Bilbao un concierto junto a su banda, Mugalariak, para presentar su más reciente disco "Lurra ikutu barik" (2025). El recital se enmarca dentro de la programación de la 12ª edición de Loraldia Festibala.

En un comunicado, la organización de Loraldia Festibala ha destacado que la actuación del intérprete guipuzcoano "será un hito especial" en el festival euskaldun de este año, al tratarse de "uno de los principales referentes de la canción vasca". El concierto dará comienzo a las 19.00 horas y las entradas están a la venta en la web de Loraldia Festibala al precio general de 20 euros.

Ordorika estará acompañado sobre el escenario por los músicos habituales que integrán su banda de apoyo, Mugalariak, integrada por Arkaitz Miner (guitarra, violín, mandolina), Lutxo Neira (bajo), Hasier Oleaga (batería) y Nando de La Casa (percusiones y teclados).

"Lurra ikutu barik" salió al mercado discográfico el pasado mes de octubre y fue grabado y mezclado en el nuevo estudio Elkar de Aduna por el técnico de sonido Víctor Sánchez y ha sido editado tanto en formato LP como en CD, con portada a cargo del pintor Ramón Zuriarrain.

Durante el proceso de grabación, Ordorika contó con la colaboración de músicos extranjeros que suelen hacer aportaciones puntuales en sus discos, como Leo Abrahams (guitarras y teclados), Kenny Wolles (batería y vibráfono) o Jon Thorne (contrabajo), además del bonaerense Dani Pérez a las guitarras.

En el disco, además de sus textos, el de Oñati ha musicado letras de Tonino Guerra, Javier Aguirre Gandarias o Eva Linazasoro, además de pasajes del Antiguo Testamento.

"Lurra ikutu barik" contiene once nuevas composiciones y ha supuesto el regreso de Ordorika tras publicar hace dos años el segundo volumen de Bakarka, donde interpreta temas en solitario y formato acústico. El disco salió al mercado cuatro años después de 'Amour eta toujours', el que fuera entonces su último disco con nuevas canciones nuevas y que Ordorika grabó como homenaje a los ritmos cubanos.