Sagardui respeta que vascos acudan a Francia a vacunarse pero le sorprende que el Gobierno galo no se lo haya comunicado

No ve motivos de preocupación en Euskadi por la variante Delta y confía en que se pueda iniciar el curso escolar con adolescentes vacunados

BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que es "respetable" que ciudadanos vascos estén acudiendo a localidades francesas a vacunarse contra la covid-19 aunque están surgiendo "muchas dudas" por parte de los ciudadanos y ha mostrado su sorpresa por este proceso de vacunación porque el Gobierno francés no les había comunicado que estuviera ofreciendo esa posibilidad.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la consejera se ha referido al hecho de que ciudadanos vascos, principalmente guipuzcoanos, estén acudiendo a vacunarse a algunas localidades francesas como Biarritz.

Sagardui ha afirmado que les ha sorprendido porque el Gobierno francés no les ha comunicado que estaban vacunando a personas de fuera de sus fronteras.

Según ha añadido, las relaciones entre las consejerías y los ministerios suelen ser "cordiales y habituales" y ha añadido que, en el entorno de la muga, hay mucha relación entre la delegación vasca y los responsables de sanidad franceses. "Y sin embargo esta noticia nos ha llegado a través de personas que se han enterado de ello y lo han comentado y luego los medios de comunicación", ha manifestado.

La consejera ha insistido en que les "sorprende" porque los criterios de vacunación son "más o menos parecidos" a nivel europeo y cree que "tal vez" el porcentaje de personas que quieran vacunarse en Francia sea "menor", un problema que "afortunadamente" en Euskadi no se tiene porque se ha "entendido la importancia de esa cobertura que da la vacuna". Por lo tanto, considera que ese puede ser el motivo por el que disponen de "mayor número de dosis".

Sagardui ha indicado que es "respetable" la decisión de las personas que están acudiendo a vacunarse a Francia. "No puedo decirles otra cosa que respetar totalmente su decisión", ha añadido. No obstante, ha afirmado que la forma de oferta de esta vacunación está generando "una gran cantidad de dudas" que la ciudadanía les está trasladando al Gobierno vasco y que no pueden responder.

Según ha señalado, las dudas, por ejemplo, respecto a la segunda dosis si no le han dado cita, son cuestiones a las que "tendrán que responder quién da esas primeras citas". También les están preguntando cómo se recoge en la historia clínica o cómo se emite el certificado de vacunación o el pasaporte verde Covid-19 y "no se puede responder" porque "no tenían noticia de que esto se iba a dar así" porque "no estaba previsto".

"Son respuestas que todavía, al menos, en el Departamento de Salud no podemos responder porque no habido ninguna comunicación por parte del Gobierno francés de que se iba a dar esta posibilidad. Nosotros seguiremos con la pauta de vacunación para hacerlo lo antes posible", ha añadido.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Sobre la situación epidemiológica, ha afirmado que se sigue dando una "continua mejoría" y eso es una "buena noticia y un motivo de esperanza". No obstante, ha apuntado que no se puede olvidar que el verano pasado pensaban que se "había conseguido" vencer al coronavirus.

No obstante, ha apuntado que no se pueden negar que hay una "gran diferencia" respecto al año pasado porque se cuenta con la vacunación y, en estos momentos, más del 62% de la población diana en Euskadi tiene la primera dosis y casi el 42% la dosis completas.

Por ello, ha asegurado que se está en "momento bueno" pero ha recordado que hay que mantener la prudencia. En relación a los datos que se facilitarán este lunes, ha apuntado que todavía no se les han comunicado pero espera que sigan en la actual tónica y en línea de una positividad entre el 2 y el 3%.

VARIANTE DELTA

Saguardi ha indicado que la variante Delta es una "más" de todas las mutaciones que se producen en este virus y ha señalado que, por ahora, la presencia de esta variante en Euskadi "no es significativa y no es preocupante", aunque ha indicado que, en otros países se ha ido "extendiendo con rapidez".

Tras indicar que siempre que hay una "variante de interés", están "alerta", ha insistido en que, por el momento, en Euskadi la situación está "bien" y "no hay ningún motivo especial de preocupación" en relación a esta variante ha precisado que todos los días hacen un seguimiento de los porcentajes de las variantes de mayor interés en todo Europa.

VACUNACIÓN E INMUNIDAD DE GRUPO

En relación a si cree que a finales de verano se logrará la inmunidad de grupo, ha manifestado que todo dependerá del número de vacunas que se vayan a recibir. Según ha destacado, tienen ya ordenado el plan de vacunación para todo el verano y "nadie va a quedarse sin vacunar en Euskadi en tanto en cuanto se disponga de dosis". Sagardui ha manifestado que esta semana llegarán vacunas en unas "cifras similares" a la de la semana pasada.



ADOLESCENTES

En relación al anuncio del Gobierno central de vacunar a los adolescentes antes de que se inicie el próximo curso, ha manifestado que el Gobierno Vasco lleva "tiempo" poniendo encima de la mesa la oportunidad de vacunar a las personas con mayor movilidad e interacción social, en referencia a los más jóvenes.

En este sentido, ha indicado que también están hablando de "la oportunidad de iniciar el curso que viene lo mejor posible creando defensas en el entorno escolar", que "tan bien lo ha llevado este curso". "Ojalá podamos empezar ese curso escolar con esa población vacunada o, al menos, iniciado ese proceso de vacunación, si no lo haremos tan pronto como sea posible", ha añadido.

Por otra parte, respecto a la posible vacunación en otras comunidades en las que se estén pasando las vacaciones, ha indicado que desde hace semanas se está diciendo que se va a tratar en el consejo interritorial de Salud y, aunque se ha mencionado, "no se ha discutido en ningún momento".

Sagardui ha explicado que Euskadi sí está vacunando a desplazados, que son personas de cualquier comunidad que está durante más de un mes fuera de su lugar de residencia y que solicita del servicio de Salud el traslado temporal de su expediente.

Sin embargo, ha indicado que otra cosa distinta es cuando se está hablando de periodos vacacionales "más cortos". Tras señalar que se puede "compaginar" la vida familiar y vacacional con el proceso de vacunación, ha señalado que las personas que opten por la vacaciones y no se vacunen, recibirán la vacuna "más tarde dentro del desarrollo normal del calendario vacunal".

Cuestionada por hasta cuándo habrá vacunas Astrazeneca, ha señalado que esta vacuna no se va a distribuir el año que viene una vez que la UE ha decidido no firmar un nuevo contrato, pero ha indicado que este año tiene que cumplir con lo que tenía contratado. En este sentido, ha recordado que Euskadi por encima de 277.000 personas recibieron Astrazeneca y hay que completar su segunda dosis.

MASCARILLAS

Por otra parte, sobre la relajación del uso de la mascarilla en exteriores a partir del 26 de junio, ha indicado que se está en una situación "buena", pero todavía "no es la deseada" que sería una tasa de incidencia de 60 casos y todavía se está "un poco lejos de ello".

Sagardui cree que, en todo caso, se establecerán condiciones y ha indicado que no va a ser lo mismo estar solos o con la familia que estar

en espacios exteriores con una "gran acumulación de gente" y donde el riesgo de transmisión es "mayor". Por lo tanto, cree que hay que ir "paso por paso" y, aunque quiere que la población viva "en la mayor de las normalidades", "la pandemia está aquí".

Por otra parte, respecto a la atención presencial en los centros de salud, tras subrayar que no se puede "menospreciar" la importancia de las consultas telefónicas, ha señalado que en los hospitales prácticamente se ha recuperado toda la actividad ordinaria y también se está "hace progresivamente en centros de salud".