Sala BBK convierte el día 27 su patio de butacas en pista de baile para el estreno en Euskadi de "Los que bailaban"

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK convertirá el próximo 27 de octubre su patio de butacas en pista de baile para el estreno en Euskadi de "Los que bailaban", un montaje de 'teatro guateque' en el que el público es parte de la escenografía.

Creado por la coreógrafa Amaya Galeote y coproducido por el Centro Dramático Nacional, "este cruce entre obra de teatro, documental y baile popular, retrata a las generaciones que se enamoraban bailando", según ha informado la sala bilbaína.

La programación teatral del espacio de la Gran Vía continuará el 10 de noviembre con "Hiru kortse, azukre asko eta brandy gehiegi", "exitosa comedia", distinguida con el Donostia Antzerki Saria 2023, que "cuestiona la omnipresencia de la masculinidad en la ficción".

"Los que bailaban", una de la coproducciones más recientes del Centro Dramático Nacional, ha sido calificado como un espectáculo de 'teatro guateque'. Este peculiar montaje "obligará a despejar el espacio de las habituales butacas, ya que la acción tendrá lugar en una escenografía ubicada en el propio patio, reconvertido para la ocasión en una suerte de pista de baile de antaño, en torno a la que se sentará un aforo reducido de espectadores".

Creado y dirigido por la coreógrafa madrileña Amaya Galeote, "Los que bailaban" está "a medio camino entre una obra de teatro, un documental y un baile popular". En él, a través de los recuerdos de juventud de gente de entre 70 y 80 años, se habla de "cómo eran las generaciones de nuestros mayores, aquellas que se relacionaban y se enamoraban bailando".

Para conocer cómo se bailaba en los años 60 para otro proyecto, Galeote acudió a sus propios padres, intrigada por cómo, en su juventud, "bailar era de las pocas cosas que hombres y mujeres podían hacer juntos en público".

Durante meses filmó testimonios y bailes de personas de Madrid, Barcelona o Euskadi, incluido el actor gasteiztarra Miguel Foronda, y desde "los recuerdos particulares y la emoción, sin intención enciclopédica alguna", construyó "un retrato colectivo de esa España de hace medio siglo en la que las salas de baile, los guateques y la música eran el único punto de encuentro donde poder establecer vínculos".

"Ellos se sacaban a bailar para conocerse o se enamoraban compartiendo un 'agarrao'. Nosotros ahora tenemos muchas vías de comunicación en la distancia pero, quizá, no nos relacionamos tanto", señala BBK.

El resultado de un trabajo de casi dos años se plasma en escena con Galeote "como maestra de ceremonias, narrando su viaje personal en el proceso". El espectáculo intercala proyecciones de parte del material grabado y, además, un pinchadiscos "en la setentena" va haciendo sonar música con sus propios vinilos originales, entre ellos, Adamo, los Beatles, o "los obligados pasodobles o clásicos para bailar 'un lento'" como el "If you leave me now", de Chicago.

"Los que bailaban" propone "una verdadera experiencia colectiva", en la que el público "está invitado a salir a bailar si quiere". "No sacamos a nadie, pero el objetivo del 'viaje' es que a la gente le acabe apeteciendo bailar, que se sienta en un verdadero guateque de entonces. Y, por suerte, lo estamos logrando: los mayores son los primeros en arrancarse, pero los más jóvenes, tras descubrir cosas de sus padres o de sus abuelos que no sabían, también se suelen lanzar", afirma Galeote.

"COMEDIA ÁCIDA"

La programación teatral de Sala BBK continuará dos semanas después, el viernes 10 de noviembre, con "Hiru kortse, azukre asko eta brandy gehiegi". Esta "exitosa comedia ácida" en euskera lleva en gira ya dos años y ha realizado medio centenar de representaciones por Euskadi.

Coproducida por las guipuzcoanas Kamikaz Kolektiboa y Ttak Teatroa, presenta a tres mujeres que hablan de sí mismas en torno a una merienda y se descubren "víctimas de la omnipresencia de la masculinidad" en las ficciones que "rodean, influyen y construyen".

La obra fue ganadora del Donostia Antzerki Saria 2023, cuyo jurado destacó una "puesta en escena llena de fuerza, humor e imaginación", además de su "gran calidad lingüística y de la complicidad de las intérpretes", que son a su vez creadoras y directoras de la función, Amancay Gaztañaga, Erika Olaizola e Iraia Elias.

Las entradas tanto para "Los que bailaban" como para "Hiru kortse, azukre asko eta brandy gehiegi" están ya a la venta en la taquilla y en la web de Sala BBK con un precio final de 12 euros.

A ambas representaciones les seguirá 'Desmontajes', "que es como la sala denomina a los coloquios entre el público y la compañía tras la función" y que permiten, con breves encuentros, "compartir reflexiones sobre lo visto en escena".