La Sala BBK estrena en Euskadi la pieza teatral 'La enciclopedia del dolor' sobre los abusos en un colegio de Vigo

La Sala BBK de Bilbao estrenará el próximo 7 de noviembre en Euskadi la pieza teatral 'La enciclopedia del dolor. Tomo I: Esto que no salga de aquí', del creador escénico y escritor gallego Pablo Fidalgo, en la que se abordan "los abusos cometidos durante décadas en el colegio vigués de los maristas El Pilar", según han explicado desde la sala bilbaína.

"El detonante de este montaje --han relatado-- se produjo el 31 de mayo de 2021, cuando el creador escénico y escritor Pablo Fidalgo (Vigo, 1984) se encontró en la prensa, junto a la foto del colegio al que fue durante 12 años, con este titular: 'Exalumnos de los Maristas de Vigo denuncian el horror de un colegio con cuatro pederastas en los años 90'".

"¿Si yo estaba allí, qué memoria hay en mí de aquellos años? ¿Qué es lo que se ha borrado?" son las preguntas que dieron pie a esta conferencia performativa que el propio Fidalgo escribe, dirige y lleva a escena en solitario.

Fidalgo reconoce que no recordaba "ningún abuso directo" pero sí "muchos momentos extraños, vinculados a actividades deportivas especialmente" y, poco a poco, se fue haciendo "consciente de que sus años escolares sí habían estado marcados por la violencia verbal y física", tanto de los profesores como entre los propios alumnos, han apuntado desde la Sala BBK.

El creador vigués, incluso, se reconoció a sí mismo como víctima de bullying, "un término que en aquel momento simplemente no existía".

La pieza teatral se concretó no sólo como testimonio de los abusos sexuales, sino como todo un retrato global de muchas instituciones que "nunca hicieron la Transición y siguieron funcionando dictatorialmente y escondiendo verdaderos horrores; herencias que, incluso a día de hoy, siguen vigentes aún".

'La enciclopedia del dolor. Tomo I: Esto que no salga de aquí' combina "lirismo y crudeza" para recrear la historia de un niño que, de los 6 a los 16 años, pasa los días buscando la forma de "sobrevivir en la jungla" que es su colegio.

La obra, han destacado desde la sala bilbaína, se convierte en un ejercicio de memoria colectiva que "ajusta cuentas" arrojando luz sobre un periodo y unos espacios en los que se generó un dolor "irreparable", que no se representa en la obra, sino que "simplemente se comparte" con el público para plantear "una reflexión sobre cosas de las que normalmente no se quiere hablar". "¿Cómo puede ocurrir todo esto con tanta gente mirando para otro lado?", cuestiona Fidalgo.

TEATRO COMPROMETIDO

Desde su estreno en el madrileño Teatro de La Abadía, la pieza se ha podido ver en diversos escenarios del Estado, así como en Portugal, Alemania, Austria, México o Brasil.

Con la función del 7 de noviembre en Bilbao, la Sala BBK reafirma su apuesta por "un teatro comprometido", que "no solo entretiene sino que cuestiona, confronta y aborda temas de calado social", han señalado los responsables del espacio.