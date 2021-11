La Sala Urazurrutia de Bilbao acoge una muestra con las pinturas de Ander Sagastiberri

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BilbaoArte ha presentado este viernes en la Sala Urazurrutia la exposición 'I DO HAVE SEEN SOME OBJETO VOLADOR NO IDENTIFICADOS DO YOU?' del artista Ander Sagastiberri, becado en 2020 por la institución, y que podrá verse de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas hasta el 26 de noviembre, con entrada gratuita.

En esta ocasión, el artista bilbaíno muestra una colección de alrededor de 20 pinturas al óleo de pequeño formato, junto a una de gran formato, todas ellas realizadas este año. Aunque son piezas en su gran mayoría de pequeño formato, Sagastiberri no busca destacarlas por su tamaño. El objetivo ha sido dar el espacio necesario a cada pieza, "dignificándola individualmente".

Según ha informado BilbaoArte, el resultado es minimalista, y contrasta con la única obra de gran formato. Esta pieza, aunque en origen también fuera una obra pequeña, es la más reproducida por el artista hasta llegar al tamaño final. Trabaja siguiendo impulsos entre lo anterior conocido y aquellas nuevas referencias que toma, en las que encuentra un potencial que "agarra".

Para Ander, se trata de una articulación de todos los parámetros que componen la obra, sin diseminar cada parte. Su forma de abordar la pintura es a través de sesiones de improvisación en las que se van sumando colores y formas que se dan de forma simultánea, conviviendo con posibles accidentes. En algunas ocasiones sus composiciones acaban siendo hasta abigarradas y poco armónicas.

El artista describe la exposición como "un choque" entre el material que trae y el espacio. Como artista, encuentra más interesante priorizar encontrarle el sentido expositivo y presencia visuales a cada pieza, que la explicación en palabras.

Este ejercicio a la hora de exponer es habitual en su práctica y conecta directamente con la forma en la que se enfrenta a la pintura, buscando lo que funciona para lograr una cierta presencia. Como en cada exposición que realiza, Ander Sagastiberri intenta trabajar la propuesta con sus trabajos más recientes, aquellos más cercanos al momento en el que se celebra la misma.

Entre sus últimas fuentes de inspiración se encuentran las formas alienígenas del diseñador francés Thierry Mugler, o los grabados en árboles del norte de Nevada (EEUU) por pastores migrantes vascos a principios del s. XX, entre otras referencias.