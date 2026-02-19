Salta por el balcón de un segundo piso de una vivienda en Llodio para evitar ser agredido con un cuchillo

VITORIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 36 años de edad, fue detenido este pasado miércoles en Llodio (Álava) por amenazar e intentar agredir a otro hombre, con el que comparte piso en régimen de alquiler. La víctima tuvo que saltar desde el balcón de la vivienda, desde un segundo piso, para huir del presunto agresor, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Poco antes de las cinco de la tarde de este pasado miércoles, patrullas en funciones de protección ciudadana se personaron en un domicilio ubicado en el barrio laudiotarra de Larra-Altzarrate ante un aviso de una posible pelea con arma blanca.

En el interior de la vivienda, los recursos policiales localizaron a un individuo que presentaba una lesión sangrante en un dedo, acompañado de una mujer. La cocina y una habitación del inmueble estaban revueltas y con desperfectos, y por el suelo había algún cuchillo y cristales rotos.

Desde el balcón de la habitación, que estaba abierto, los agentes se percataron de la presencia de un hombre en una terraza del piso inferior, situada a varios metros.

Tras recabar información entre las personas allí presentes, se pudo determinar que se había registrado una discusión entre los dos hombres, ambos residentes en la vivienda en régimen de alquiler por habitaciones.

Al parecer, la disputa se inició en la cocina y uno de ellos cogió un cuchillo y se abalanzó contra el otro, amenazándole y tratando de clavarle el arma blanca. Con la intervención de la pareja del presunto agresor, la víctima pudo zafarse y se refugió en su habitación cerrando la puerta.

Seguidamente, el atacante pudo acceder a dicha estancia, tras romper la puerta, iniciándose de nuevo un forcejeo entre ambos. La víctima, para evitar la agresión, saltó desde el balcón, situado en un segundo piso, hasta una terraza de la vivienda inferior.

Ante tales hechos, se procedió a la detención del supuesto autor, que precisó de asistencia sanitaria debido al corte en un dedo. El compañero de piso y víctima del presunto intento de agresión con arma blanca, de 28 años, fue atendido en el centro de salud del municipio.

El arrestado, de 36 años, ha sido puesto a disposición judicial después de quedar finalizadas las diligencias policiales, según ha informado el Departamento de Seguridad.