Salud advierte que uno de los quesos franceses con alerta de Listeria se ha distribuido en el mercado de La Bretxa

BILBAO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha alertado de que uno de los quesos procedentes de Francia en los que se ha detectado la presencia de Listeria monocytogenes, se ha distribuido en Euskadi a un puesto del mercado de la Bretxa de San Sebastián. Por ello, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio este producto se abstengan de consumirlo.

Según ha informado en un comunicado el Departamento de Salud de Gobierno Vasco, ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en quesos procedentes de Francia, relacionada con un brote de listeriosis en ese país.

En concreto, los productos implicados son Queso Camembert du caractere vieuxporche (Camembert con carácter Viejo Porche), con fecha de caducidad el 27 de agosto de 2025 y peso de unidad de 250 gramos, y Queso Brie Royal Faucon, con fecha de caducidad el 1 de septiembre de 2025 y peso de unidad de 1Kg x 2.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco e Islas Baleares, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, ha explicado Salud.

En el caso de Euskadi, en función de la información de la que se dispone, se ha distribuido un Queso Brie Royal Faucon de 2kg al puesto MG22 del Mercado de la Bretxa que se ha comercializado a consumidor final, según ha advertido. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo.

ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD

En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), es aconsejable acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la Guía del embarazo del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Desde Salud han recordado, asimismo, la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.