Salud invertirá más de 47 millones en 2026 para reforzar infraestructuras y servicios sanitarios en San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y el consejero de Salud, Alberto Martínez, en el Hospital Donostia - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, y el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, han mantenido este jueves un encuentro de trabajo para analizar el estado de situación en materia de salud y las futuras inversiones previstas para la capital guipuzcoana, en el que se ha avanzado que el Departamento de Salud invertirá más de 47 millones de euros en 2026, orientados a reforzar las infraestructuras y servicios sanitarios en la ciudad.

La jornada ha comenzado con una visita al centro de salud Alde Zaharra, donde ambos representantes han conversado con los profesionales del equipo sanitario de Atención Primaria. Posteriormente se han desplazado al Hospital Donostia para conocer el desarrollo de las obras del nuevo edificio de protonterapia e intercambiar impresiones con la dirección del centro. El recorrido ha finalizado en el barrio de Loiola, en el espacio donde se ubicará el nuevo centro de salud.

Durante la reunión, Martínez ha detallado al alcalde las partidas destinadas por Salud para 2026, que ascienden a 47,2 millones de euros, orientadas a reforzar las infraestructuras y servicios sanitarios en San Sebastián, de los que cerca de 23 millones se invertirán este próximo año en el desarrollo de las obras del edificio de protonterapia, que espera acoger en dos años a sus primeros pacientes.

Además, se invertirán 6,5 millones de euros en la renovación del Materno Infantil, 3,4 millones en la creación de una Unidad de Cuidados Intermedios, 5 millones de euros en la modernización de la lavandería y 9,4 en el nuevo centro de salud de Txomin Enea.

TXOMIN ENEA

El consejero y el alcalde se han acercado también hasta el barrio donostiarra de Loiola, donde el Departamento de Salud y Osakidetza tienen previsto la construcción de un nuevo centro de salud, una infraestructura "moderna y más amplia que la actual, pensada para atender las necesidades de una población en expansión".

Martínez e Insausti han recorrido la parcela situada en Arteleku Plaza, junto a Goikoene Kalea, donde se ubicará el nuevo centro, en el que se contempla una inversión total de 9,4 millones de euros.

El nuevo centro contará con cuatro plantas y una distribución pensada para mejorar la atención sanitaria. En Medicina de Familia, dispondrá de 11 consultas médicas y 10 de enfermería; en Pediatría, tres consultas médicas y dos de enfermería.

Además, incluirá dos consultas de Atención a la Mujer, dos de fisioterapia y un gimnasio. Se sumarán servicios de curas, extracciones, pruebas complementarias, urgencias y actividades grupales, además de seis puestos administrativos.

El proyecto salió a licitación el pasado mes de agosto y se prevé que las obras comiencen antes de que finalice el año, en principio en el mes de noviembre, con un plazo de ejecución estimado en 24 meses.

Alberto Martínez ha agradecido la "colaboración" con el Ayuntamiento de San Sebastián y ha destacado que el Departamento de Salud ha encontrado siempre en el Consistorio donostiarra "un colaborador leal, un facilitador", al tiempo que ha resaltado que la capital guipuzcoana es "un ejemplo de actuación en actividad comunitaria de prevención de la enfermedad" y que el Hospital Donostia es "un orgullo para todos los vascos".

Por su parte, Jon Insausti ha agradecido al consejero de Salud "toda la implicación que el Departamento ha tenido, está teniendo y va a tener en Donostia" y se ha mostrado convencido de que la ciudad "se va a convertir referente a la cura y la investigación del cáncer" y esto va a "generar nuevos servicios, mejores para la ciudadanía, pero también va a ser la cuna para nuevos investigadores".

Asimismo, ha señalado que la atención primaria es "imprescindible" y ha incidido en la importancia de los ambulatorios "a pie de calle". Así, ha citado el de la Parte Vieja que, en su opinión, "es un gran ejemplo de hacia dónde vamos, a un buen servicio, a servicios integrados".